«Скала-р» и Huawei подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между производителем модульной платформы для высоконагруженных корпоративных и государственных информационных систем «Скала-р» и поставщиком инфокоммуникационных решений Huawei.

Партнерство «Скала-р» и Huawei даст возможность крупнейшим российским заказчикам использовать экосистему передовых российских разработок в области платформенного программного обеспечения и вычислительной техники для решения задач цифровой трансформации и импортозамещения. Программные компоненты модульной платформы «Скала-р» включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а вычислительные узлы — в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

«Благодаря сотрудничеству с Huawei в области производства сетевого оборудования «Скала-р» получит доступ к передовым разработкам высокоскоростной и низколатентной коммутации. Глубокая интеграция и встречная оптимизация компонентов в тесном технологическом сотрудничестве с их производителями обеспечивает машинам «Скала-р» экстремальную устойчивость, позволяет достигать максимально высокой производительности и стабильных показателей на предельных нагрузках. Для нас это лишь первый шаг в рамках технологического сотрудничества: уже сейчас мы ведём переговоры с коллегами из Huawei о возможности локализации платформ и интеграции в них наших наработок», — сказал подписание соглашения генеральный директор «Скала-р» Виктор Урусов.

Подписание соглашения позволит компании «Скала-р» расширить спектр оборудования, используемого в составе модульной платформы.

«Возможность работать с лидерами рынка, делиться знаниями и опытом, создавать эффективные технологические решения, которые наиболее полно отвечают потребностям наших заказчиков – это один из ключевых стимулов работы Huawei, — отметил Сяо Хайцзюнь, генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия. — Уверен, что сотрудничество и разработка совместных с Скала-р решений позволит максимально полно реализовать научный и инженерный потенциал наших компаний и способствовать дальнейшей цифровизации российской экономики».