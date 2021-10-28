В Москве проведут обучающий онлайн-курс для предпринимателей по работе с маркетплейсами

На столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru запускают специальный образовательный проект, посвященный работе с маркетплейсами. Обучение начнется с онлайн-конференции «Маркетплейсы 2021», которая состоится 28 октября в 13:00. На ней выступят представители крупнейших платформ электронной коммерции. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

«Участники конференции узнают, как лучше использовать возможности маркетплейсов для развития своего бизнеса. Столичным предпринимателям расскажут о мерах поддержки со стороны города при работе с торговыми площадками, в том числе о возможности компенсировать часть расходов на онлайн-продвижение, что особенно актуально в условиях пандемии», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Обучение продолжит онлайн-курс «Маркетплейсы. От закупки до первой продажи». Он стартует 9 ноября и будет состоять из четырех вебинаров, на которых пойдет речь о нюансах работы и реализации продукта через различные маркетплейсы, поиске новых перспективных ниш и многом другом. Все мероприятия бесплатные.

«На сегодняшний день формат маркетплейса считается самым актуальным в мировой интернет-торговле. По данным исследования аналитического агентства Data Insight, в 2020 г. 89% предпринимателей увеличили свой оборот на таких площадках», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Первый вебинар «Создание карточки товара и ее продвижение» пройдет 9 ноября. Его посвятят началу работы с маркетплейсами. Слушатели узнают, как создать эффективную карточку товара и сделать первые шаги в продвижении.

На втором занятии «Вопросы логистики» 11 ноября участникам расскажут об отгрузке, упаковке и маркировке товаров.

В ходе третьего вебинара «Налоги и учет для маркетплейсов с нуля» 15 ноября предприниматели изучат тонкости учета доходов и расходов, познакомятся с особенностями различных налоговых систем, которые необходимо учитывать.

Четвертое занятие «Как правильно привозить импортные товары для продажи на маркетплейсах» 17 ноября посвятят работе с товарами иностранных производителей. Участники узнают, с чего начинать взаимодействие с зарубежными поставщиками, как сертифицировать товары, а также изучат специфику их доставки.

Можно послушать как весь курс целиком, так и выбрать его отдельное направление. Для участия необходимо зарегистрироваться в разделе «Обучающие мероприятия» на портале малого бизнеса Москвы.