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В Москве стартует образовательная программа «Академия инноваторов»

Московский инновационный кластер (МИК) начал прием заявок на участие в программе «Академия инноваторов». Она предназначена для начинающих предпринимателей, у которых уже есть инновационные идеи или желание присоединиться к другим проектам, где пригодятся их компетенции и опыт. Набор в академию открыт до 28 ноября. Подать заявку можно на сайте проекта. Участие бесплатное.

«Первый поток стартует 1 декабря. В нем предусмотрено 500 мест. Обучение рассчитано на четыре месяца. Занятия будут проходить в онлайн- и офлайн-форматах. Реализует программу Московский инновационный кластер», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Участников ждет курс лекций и индивидуальные сессии с наставниками. Слушателям помогут определить рыночную нишу, составить бизнес-план, дадут рекомендации по формированию команды и привлечению инвестиций. Программа ориентирована на запуск инновационных проектов — отдельные модули посвящены патентованию разработок, их тестированию и внедрению, созданию минимально жизнеспособного продукта (MVP) с максимальным использованием инфраструктуры поддержки инноваций.

«В России огромное количество ученых, разработчиков, инженеров с блестящими идеями. При этом многие не решаются открыть свой бизнес из-за недостатка навыков или ресурсов. “Академия инноваторов” дает возможность бесплатно и в удобном формате получить необходимые знания и инструменты для того, чтобы выйти на рынок с готовым продуктом, — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. — Программа будет полезна как студентам, аспирантам и недавним выпускникам вузов, так и состоявшимся специалистам — всем, кому интересно развивать инновационные проекты. “Академия инноваторов” создаст необходимые условия для роста числа успешных технологических стартапов».

Выпускники академии получат доступ к сервисам Московского инновационного кластера и специализированным финансовым инструментам правительства Москвы, смогут провести пилотные испытания на городских площадках, найти партнеров и инвесторов. Пройти обучение приглашают жителей любых регионов России старше 18 лет.

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