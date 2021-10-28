Яндекс стремится получить монополию на бренд Lavka

IT-гигант Яндекс подал иск в Суд по интеллектуальным правам, в котором потребовал прекратить правовую охрану товарных знаков Lavka и Lavka.ru. Права на эти товарные знаки принадлежат ООО «Магазин для дома». Юристы Versus.IT проанализировали дело и рассказали о поводах для иска и возможных исходах дела.

Чтобы выиграть в суде, Яндексу нужно доказать свою заинтересованность в использовании товарных знаков, а также опровергнуть доказательства ответчика о том, что он использовал товарные знаки в течение последних трех лет. В этом случае суд прекратит охрану этих знаков, и они будут исключены из реестра, а Яндекс сможет зарегистрировать свой знак «Лавка».

Зачем Яндексу товарные знаки Lavka?

Яндекс активно развивает сервис доставки продуктов «Яндекс Лавка», который за последнее время стремительно вырос. При этом у компании уже есть зарегистрированный товарный знак «Яндекс Лавка», благодаря которому она может запрещать использование похожих названий.

Однако такая защита является узкой. Если конкурент станет использовать бренд «Лавка», то суд может не признать его сходным с товарным знаком «Яндекс Лавка» из-за того, что он включает сильный элемент «Яндекс». Суд может решить, что потребитель не подумает, что бренд «Лавка» принадлежит Яндексу, поскольку в названии нет слова «Яндекс».

Кроме того, в мобильном приложении Яндекса название «Лавка» используется наравне с «Яндекс Лавка». Скорее всего, самим пользователям удобнее и привычнее называть сервис «Лавкой», а не «Яндекс.Лавкой».

Кроме того, компания постоянно расширяет ассортимент продукции под собственной торговой маркой (СТМ) «Из Лавки».

Поэтому Яндекс крайне заинтересован в том, чтобы только он обладал эксклюзивным правом использовать бренд «Лавка» как в своем мобильном приложении, так и на товарах под СТМ. Кроме того, возможно, в будущем корпорация решится на ребрендинг сервиса и откажется от слова «Яндекс», трансформировав бренд в «Лавку» или «Я.Лавку».

Зачем Яндексу суд?

Суд за отмену товарных знаков Lavka может быть частью стратегии по закреплению правовой монополии на бренд. Ответчик может согласиться передать права на знаки бесплатно или за небольшие деньги, если поймет, что шансы на победу невелики. Тогда стороны заключат мировое соглашение. На практике это достаточно распространенный исход дела.

Без отмены чужих товарных знаков компания не сможет зарегистрировать свой товарный знак «Лавка». Альтернативный путь – получение письма от правообладателей сходных знаков. Суд в таком случае может стать инструментом давления, чтобы получить его. Однако Яндекс, скорее всего, заинтересован либо в приобретении прав на спорные знаки, либо в полной их отмене. Корпорации невыгодно, чтобы другие лица имели законное право использовать бренд «Лавка».

Юристы Versus.IT будут следить за ходом дела.

Вместо заключения

IT-компаниям важно регулярно следить за правовыми рисками, чтобы предотвращать неоправданные убытки. В каждой сфере они имеют свою специфику.

Во вторник 2 ноября в 19:00 юристы Versus.IT Александра Курдюмова и Сергей Ковальков проведут бесплатный вебинар «Юридические особенности запуска мобильных приложений». На нем они рассмотрят вопросы оформления прав на приложения, соблюдения законодательства о персональных данных, оформления договоренностей с партнерами, а также уплаты налогов и налоговых льгот для IT компаний.

Зарегистрироваться на вебинар можно здесь.

Также Versus.IT запустила бесплатную базу знаний для IT-компаний, в которой разместили множество полезных статей по юридическим вопросам, важным для IT-компаний.