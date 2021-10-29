«Информзащита» и «Кодмастер» заключили партнерское соглашение

«Информзащита» и «Кодмастер» объявили об объединении усилий по защите корпоративных сетей заказчиков.

Благодаря партнерскому соглашению портфель решений интегратора пополнился продуктами, обеспечивающими безопасность сетевой инфраструктуры организаций. В частности, это комплекс сетевой безопасности Mirada.

Устройство, по сути, является межсетевым экраном нового поколения и реализует функции обнаружения вторжений, автоматического применения правил безопасности, работу с зашифрованным сетевым трафиком, проксирование сетевых соединений, антивирусную проверку файлов, передаваемых по сети. Расширенные (по сравнению с аналогичными решениями) сетевые функции позволяют реализовывать необходимый функционал при построении топологически сложных сетей.

За последний год с новой волной развития способов кражи персональных данных и распространения вирусов все большую популярность получают межсетевые экраны. Кроме стандартных функций фильтрации трафика, важной функцией межсетевого экрана является защита от утечки конфиденциальной информации и защита от проникновения зловредного программного обеспечения в локальную сеть. В дополнение к защитным функциям межсетевые экраны могут вести журнал всех событий и подозрительной активности, вести учет сетевых устройств, портов и подключений, фильтрацию данных и многое другое.

Защита сети – это обязательный пункт в обеспечении информационной безопасности предприятия. Но межсетевой экран не может самостоятельно обеспечить полную безопасность устройства. Наиболее эффективная работа брандмауэра будет обеспечена при работе в комплексе с другим защитным программным обеспечением.

«Заключение соглашения с «Информзащитой» является стратегически важным шагом для нас. Партнер имеет огромный опыт реализации проектов на рынке информационной безопасности, квалифицированных менеджеров и технических специалистов, а также четко выстроенные рабочие процессы. Мы надеемся, что наше сотрудничество поможет заказчикам решать актуальные задачи с помощью интересных отечественных решений, получая высочайший уровень сервиса», – отметили в компании «Кодмастер».