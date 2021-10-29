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Искусственный интеллект на страже бизнеса

В современном мире стремительно ускоряющихся процессов постоянно появляются новые технологии, которые предприниматели стараются сначала апробировать, а в случае успеха взять на вооружение и встроить в бизнес-процессы своих компаний.

В России задача проверки контрагентов традиционно решается при помощи ручного анализа данных по соответствующему контрагенту. Таким образом, миллионы российских компаний вынуждены самостоятельно формировать экспертизу проверки своих клиентов и поставщиков, без понимания возможных рисков некорректного толкования результатов такой проверки. А от качества проводимого анализа и возможностей по регламентному проведению проверок зачастую зависит финансовое благополучие компании.

Очевидно, что результаты применения бизнесом ручных методов проверки контрагентов неудовлетворительны. Кредиторы каждый год теряют около 2 трлн рублей от банкротства своих партнеров, ежегодные претензии ФНС за несоблюдение должной осмотрительности налогоплательщиками при выборе контрагентов составляют около 300 млрд рублей, в том числе доначисленные налоги, штрафы и пени.

«Для помощи бизнесу в вопросах проверки контрагентов наша компания разработала сервис Rescore с подтверждённой точностью алгоритма 95%. Наше решение позволяет с помощью искусственного интеллекта автоматизировать управление рисками сотрудничества с контрагентами», – рассказывает управляющий партнер ООО «Технологии скоринга» Михаил Михайлов. О том, как сервис используется российскими предприятиями, каким образом позволяет выполнять анализ быстро и значительно дешевле, чем традиционным способом проверки можно будет узнать из его доклада в рамках CNews FORUM 2021: «Информационные технологии завтра» 9 ноября 2021 года. Также вы узнаете какие возможности открываются для бизнеса, если делегировать функцию анализа профессиональному облачному сервису, легко интегрируемому в любую информационную систему.

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