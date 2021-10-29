Исследование: бизнес выбирает банки по цифровым сервисам

Почти половина российских компаний включила цифровые финансовые сервисы в топ-3 критериев, определяющих выбор коммерческого банка для работы. Значение онлайн-финансирования и цифровых банковских продуктов для корпоративных финансов в ближайшие три года будет расти, уверен российский бизнес. Такие данные получили Райффайзенбанк и аналитическое агентство B2B International в совместном исследовании, в котором приняли участие более 200 российских компаний с объемом годовой выручки от 538 млн руб.

В топ-10 наиболее важных критериев при выборе банка, помимо выгодных ставок и комиссий, вошли цифровые продукты и сервисы, быстрый онлайн-доступ к финансированию и интеграция с ERP-системами. При этом 48% участников исследования указали как минимум одну цифровую возможность среди топ-3 критериев, определяющих выбор банка.

Значение цифровых финансовых сервисов будет расти. По мнению крупных и средних российских компаний, доступность инструментов финансирования и других банковских продуктов и сервисов в онлайн-формате – третий по значимости фактор, определяющий будущее корпоративного финансирования на следующие три года. А 30% компаний считают его наиболее существенным. Только колебания валютных курсов и проблемы привлечения инвестиций, как ожидается, будут иметь большее влияние.

«Мы делаем упор на комплексном подходе к решению бизнес-задач наших клиентов, и при необходимости готовы подключать внешних партнеров – консалтинговые компании и юридические сервисы, – сказал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка. – Чтобы быть ценным союзником бизнеса, банк развивает цифровые сервисы, которые помогают мгновенно получить доступ и к выгодному размещению депозитов, и к получению кредитных и некредитных средств. Кроме того, мы готовы помочь клиентам в разработке инновационных цифровых сервисов, ориентированных на повышение маржинальности их бизнеса или рост клиентской базы».