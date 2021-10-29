В Tele2 назначен директор по корпоративным коммуникациям

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщил о назначении директором по корпоративным коммуникациям Tele2 Киры Кирюхиной. Новую должность она будет совмещать с работой вице-президента по внешним коммуникациям «Ростелекома». Кира будет отвечать за формирование единой стратегии укрепления репутации и реализацию общей информационной политики операторов.

Кира Кирюхина сменит на посту директора по корпоративным коммуникациям Кирилла Алявдина, который возглавлял функцию более 10 лет.

После прихода в компанию в 2011 г. Кирилл выстроил эффективную систему внешних коммуникаций и управления репутацией Tele2 на федеральном и региональном уровне. Компания традиционно демонстрирует значительный отрыв от конкурентов по позитивной повестке на медиаполе и минимальный уровень негатива среди телеком-компаний. Tele2 трижды становилась лидером рейтинга деловой репутации Reputation Institute и EmCo среди отечественных телеком-компаний. Под руководством Кирилла была разработана стратегия развития Tele2 в сфере КСО. Он продолжит профессиональную деятельность в компании «Деметра-Холдинг».

Организационные изменения в Tele2 призваны обеспечить взаимное проникновение лучших PR-подходов обеих компаний. PR-стратегия будет направлена на поддержку коммуникационной платформы «Другие правила», укрепление позиционирования Tele2 как высокотехнологичного и быстрорастущего оператора, привлекательного работодателя и компании с сильным клиентским сервисом.

Кира Кирюхина возглавляет функцию внешних коммуникаций «Ростелекома» с марта 2012 г. Ранее она руководила департаментами по связям с общественностью в Московской школе управления «Сколково» (2009-2012), «Вымпелкоме» (2008-2009), «Голден телкоме» (2007-2008) и российском представительстве Microsoft (2004-2007).

Андрей Патока, генеральный директор Tele2, сказал: «Я благодарю Кирилла за продуктивную работу в Tele2. За 10 лет в компании он внес значительный вклад в укрепление репутации Tele2 как трендсеттера отрасли, лидера по показателю NPS и компании с лучшим сервисом и уникальными решениями. Я рад приветствовать Киру в команде Tele2 и желаю ей больших успехов в новой роли! Уверен, что данное назначение будет способствовать взаимному проникновению лучших PR-подходов обеих компании и поможет нам реализовать синергетические эффекты в сфере управления репутацией и внешних коммуникаций группы компаний "Ростелеком"».