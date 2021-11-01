Артем Носенко, IBM – Как сделать использование облака своим стратегическим преимуществом?

1) Рынок большой, и лучше расширить свой взор.

По оценкам аналитиков в облаках пока еще выполняется до 20% рабочих нагрузок корпоративных клиентов, но уже почти половина компаний пользуются облаками и большинство из них используют облака 6-15 провайдеров.

2) Рынок меняется, знаний и возможностей часто не хватает.

Рынок быстрорастущий, сервисы на рынке развиваются стремительно, поставщики услуг меняют модели продаж. Уследить за изменениями и тенденциями заказчикам удается не всегда. Организация процесса контроля, соблюдения мер информационной безопасности и растущих требований регуляторов требует все больше ресурсов и автоматизации процессов. А команды DevOps, как правило, погружены в обслуживание повседневных запросов.

3) Что делать?

Как найти оптимальное решение? Как обеспечить эффективность бизнеса и при этом соблюсти требования регуляторов? Как сделать использование облака своим стратегическим преимуществом?

Вот некоторые возможные меры:

- Постоянно следить за развитием стека технологий, чтобы не стать заложником одной облачной платформы.

- Рассматривать использование мультиоблачной модели развертывания и технологий, позволяющих обеспечить управление и переносимость технологического стека между облаками и ЦОДами.

- Сотрудничать с лидерами мнений по вопросам информационной безопасности облаков, а также создания облаков для регулируемых индустрий.

Об этом, а также о новых возможностях платформы IBM Cloud и успешных историях использования публичного облака IBM заказчиками в России и других странах расскажет на форуме CNews 9 ноября 2021 г. Артем Носенко, ведущий системный архитектор по сервисам IBM Cloud в России и СНГ.