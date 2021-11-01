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HeadHunter инвестирует в YouDo $5 млн на развитие B2B-направления работы бизнеса и самозанятых

HeadHunter Group объявила об инвестициях в $5 млн в сервис «YouDo Бизнес». В рамках соглашения HeadHunter стал миноритарным акционером онлайн-сервиса услуг YouDo.

Ранее, в июле 2021 г., компании объявили о стратегическом партнерстве и запуске совместной B2B-платформы для самозанятых — «YouDo Бизнес». Новая платформа позволяет бизнесу быстро находить временный персонал, вести электронный документооборот и производить официальные расчеты. По данным исследования hh.ru и YouDo, треть российских компаний уже сотрудничает с самозанятыми, 43% намереваются начать в ближайшее время, а количество самозанятых за три года достигнет 15% от всего трудоспособного населения страны. «Инвестиции в YouDo соответствуют стратегии HeadHunter по дальнейшему расширению за пределы основного рынка онлайн-рекрутинга и выходу на перспективные смежные сегменты во всей цепочке создания стоимости HR. Мы ожидаем, что это позволит получить HeadHunter доступ к быстро развивающемуся рынку гиг-экономики и предоставит ресурсы для ускорения экспансии YouDo в сегменте B2B. Мы получаем миноритарную долю в компании, но ее размер на текущей стадии сделки не раскрываем», — отметил представитель HeadHunter.

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