Informatica вошла в список лидеров «магического квадранта» Gartner

Informatica, производитель программного обеспечения, признана лидером в «Магическом квадранте» Gartner в категории «Корпоративная интеграционная платформа как услуга (iPaaS)» за 2021 г. Gartner в восьмой раз присуждает компании Informatica статус лидера в номинации корпоративных iPaaS-решений. В России решения Informatica поставляет DIS Group.

Компания Gartner публикует отчеты «Магический квадрант» (Magic Quadrant), в которых анализируется конкретный рынок, а поставщики оцениваются по критериям полноты стратегической концепции и способности реализовать свою концепцию развития. Специальная группа исследователей анализирует каждый продукт или линейку продуктов на основе сотен критериев и составляют карту балльных оценок, основные выводы и рекомендации для заказчиков.

Технический директор DIS Group Олег Гиацинтов отметил: «Мы очень рады, что наш партнер – компания Informatica, получила такое признание — восьмой раз подряд заняла лидирующую позицию в магическом квадранте Gartner. Мы как поставщики решений Informatica на территории России уверены, что наши заказчики получают лучшие решения мирового уровня. На наш взгляд, прежде всего заказчиков привлекает смелая концепция единой облачной платформы на базе искусственного интеллекта для интеграции данных, приложений, API и многого другого».

Переход к облачным технологиям превратил интеграцию в функциональную возможность, критически важную для бизнеса. Организации, которые могут быстро внедрять новые источники данных, подключать приложения и предоставлять функциональные возможности и доступ через API-интерфейс, готовы действовать гибко и оперативно использовать конкурентные преимущества даже в условиях резких изменений.

По мере роста темпов изменений появляется потребность в простой комплексной интегрированной платформе, которая позволяет обрабатывать любые данные, работать с любыми приложениями, подключать любые API, где бы они ни были размещены, будь то мультигибридная или мультиоблачная среда. А учитывая растущий масштаб и сложность современной технологической среды, необходимо, чтобы большее число сотрудников имели доступ к возможностям интеграции. Эта задача подразумевает использование low-code/no-code решений с высокоэффективной автоматизацией на основе искусственного интеллекта, позволяющих сделать процесс интеграции проще и доступнее для всех. Для решения этих задач компания Informatica предложила iPaaS-решение собственной разработки, чтобы помочь компаниям быстрее реализовать процесс цифровой трансформации.

Informatica Intelligent Cloud Services (IICS) – это облачное iPaaS-решение корпоративного класса, разработанное компанией Informatica. Последовательное внедрение инноваций в рамках IICS позволило реализовать новаторскую концепцию единой унифицированной облачной платформы, предназначенной для управления данными, — Informatica Data Management Cloud. Будучи первой и единственной облачной платформой для управления данными, IDMC использует широкие функциональные возможности искусственного интеллекта, а также более 200 интеллектуальных облачных сервисов, интегрированных на одной платформе, которая охватывает любую модель развертывания, API и шаблон данных.

Ключевые преимущества решения IICS: унифицированная комплексная платформа. Концепция единой облачной платформы для управления данными означает, что вы можете использовать IICS для интеграции любых данных, любого приложения, любого API для любого пользователя и любого варианта использования. С решением IICS вы получаете единую микро-сервисную платформу на базе искусственного интеллекта, соответствующую всем требованиям завтрашнего дня и способную удовлетворить любые текущие или будущие потребности в интеграции; широкая поддержка экосистемы. IICS обеспечивает гибкость и масштабируемость, необходимые в рамках современной мультиоблачной и мультигибридной технологической среды. IICS не зависит от облачных сервисов и поставщиков и поддерживает любые облачные экосистемы, в том числе Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, SAP, Snowflake, Databricks и другие; приверженность инновациям. Informatica продолжает совершенствовать концепцию развития корпоративных iPaaS-решений, чтобы удовлетворять потребности заказчиков и способствовать цифровой трансформации. В основе решения IICS – технологии Informatica CLAIRE, искусственного интеллекта и машинного обучения на основе метаданных, что открывает путь к автономному управлению данными.