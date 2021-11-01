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Tegrus и Huawei подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Российский системный интегратор Tegrus подписал соглашение о сотрудничестве с поставщиком инфокоммуникационных и инфраструктурных решений Huawei.

Компании договорились о стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие сетевого направления включая, но не ограничиваясь корпоративными и частными беспроводными сетями, разработку совместных тиражируемых продуктов и совместное продвижение решений Huawei в промышленной, банковской, транспортной и нефтегазовой отраслях экономики. В качестве основного приоритета названо развитие систем хранения и центров обработки данных. Также Tegrus и Huawei намерены развивать сотрудничество в области совместного маркетинга в целях увеличения объемов бизнеса.

«Развитие сетевых решений является одним из приоритетных направлений для нас. Компания Huawei – наш ключевой стратегический партнер, с которым у нас большой опыт взаимодействия. Соглашение о сотрудничестве позволит Tegrus быстрее внедрять передовые сетевые технологии и решения вендора на российский рынок, и мы сможем решать задачи наших заказчиков еще эффективнее. Разработка совместных с Huawei решений будет способствовать как развитию нашего собственного научно-технического потенциала, так и ускорению дальнейшей цифровизации и трансформации ИТ в России», – сказал Максим Маковский, коммерческий директор Tegrus.

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