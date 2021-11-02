Бывший топ-менеджер «Вконтакте» назначен на должность директора по продукту Ventra Go!

Ventra Go! объявила о назначении Владимира Алёшина на должность директором по продукту (Chief Product Officer, CPO). Алёшин окончил физический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова и магистратуру факультета менеджмента Высшей школы экономики.

Имеет более 15 лет опыт работы в различных бизнесах — от небольших B2C компаний до инвестиционных фондов и банков, от реального сектора до e-commerce и образования. Более 10 из которых — в цифровой (digital) сфере. До Ventra Go! работал во «Вконтакте» директором департамента образовательных инициатив, возглавлял одну из крупнейших онлайн-школ страны «Фоксфорд», работал директором по маркетингу и монетизации в сервисе Lingualeo, отвечал за монетизацию Groupon Russia.

В роли CPO будет отвечать за достижение стратегических и коммерческих целей платформы, создание и реализацию продуктовой стратегии платформы, определять идеологию и методологию работы продуктовой организации и кросс-функциональных команд.