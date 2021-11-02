Исследование: в каждой пятой компании на удаленке снизилась эффективность труда и ухудшились финансовые результаты

«Ростелеком» подвел итоги исследования «Как изменилась эффективность персонала на удаленке». Опросив свыше 100 представителей организаций из 14 отраслей, эксперты выяснили: после перевода персонала на удаленную работу в каждой пятой компании эффективность труда сотрудников снизилась, а финансовые результаты ухудшились. Невзирая на то, что падение эффективности труда беспокоит каждого второго руководителя, кардинально решать вопрос организации не спешат.

Несмотря на утверждения пользователей в социальных сетях о том, что с переходом на удаленную работу они стали трудиться больше, почти в каждой пятой компании признаются: эффективность работы сотрудников на удаленке снизилась. При этом еще 30% организаций вообще не оценивают эффективность труда персонала на дому, а еще у 14% компаний «удаленная эффективность» выглядит как синусоида, то повышается, то падает .Таким образом, эффективность более 60% российских организаций, работающих удаленно, вызывает серьезные сомнения.

Кроме того, согласно результатам опроса, снижение эффективности дистанционной работы больно ударило по каждой пятой российской организации – их финансовые показатели заметно ухудшились с момента массового перехода на удаленку. В целом 40% респондентов признали зависимость финансовых показателей от уровня эффективности сотрудников.

На этом фоне беспокойство вопросами эффективности удаленных сотрудников проявляет руководство почти половины – 46% – всех участвовавших в опросе организаций. При этом почти 40% из них воспринимают возможные колебания эффективности дистанционных сотрудников как неуправляемую ситуацию: «Да, беспокоит, но мы не представляем себе, как повлиять на этот процесс».

Основной причиной снижения эффективности труда персонала на дому 56% компаний называют несовершенство организационных процессов, которые обострились при переходе в онлайн – резко вырос объем нерегламентированных коммуникаций, стало сложнее воспроизводить устные договоренности и т. д. Примерно 30% говорят о снижении контроля со стороны руководства, остальные упоминают неэффективность используемых инструментов для работы в дистанционном формате.

Вместе с тем в подавляющем большинстве (70%) компаний признают, что не используют какие-либо автоматизированные программные средства измерения/управления эффективностью сотрудников. Большинство пытается измерять эффективность различными организационными методами, в основном оценивая выполнение отдельным сотрудником, подразделением или компанией в целом неких заданных KPI.

«В целом ситуация выглядит так, как будто проблема существует, но никто не знает, как ее решить. Очевидно, что цифровизация пока не затронула сферу управления эффективностью организации. Если проблему эффективности и пытаются решать, то лишь проверенными «дедовскими» способами: в большинстве случаев успешность труда сотрудников оценивают либо по неким внешним признакам – выглядит занятым, значит, работает хорошо; либо по некоторым условным показателям – достиг определенного порога продаж, значит, молодец. Анализ возможных барьеров, возникающих перед сотрудниками на пути выполнения установленных KPI, выявление существующих «узких горлышек» и «слабых звеньев», препятствующих повышению эффективности работы людей, снижение нагрузки и риска выгорания и увольнения ценных кадров за счет оптимизации процессов в этом случае остаются за бортом внимания работодателей», – отметила Елена Черникова, старший бизнес-аналитик компании «Ростелеком-Солар».

Нерадужно выглядит и ситуация с увольнениями выгоревших сотрудников: около половины респондентов признают, что в связи с дистанционным форматом работы второй год подряд увеличивается доля персонала, увольняющегося именно по причине выгорания. С этой бедой работодатели также пока предпочитают бороться традиционными методами: 25% респондентов ограничивают работу в выходные и сверхурочно, столько же опрошенных развивают компенсационный пакет. Почти пятая часть участников опроса внедряет дополнительные программы профессионального и карьерного развития как инструмент удержания ценных сотрудников. Наименее востребованным средством борьбы с выгораниями является управление равномерностью загрузки персонала. А между тем как раз сейчас на рынке появляются цифровые инструменты именно с такой функциональностью.

В исследовании приняли участие порядка 100 представителей организаций сферы производства, ИТ/Телеком, финансовых, бюджетных организаций, сферы услуг, строительства, медицины, транспорта и др. – всего 14 направлений деятельности. Среди них 62% компаний имеют в штате от 100 до 500 сотрудников, 24% организаций – свыше 1000 сотрудников, 6% – до 100 сотрудников, 4% – до 100 сотрудников. Опрос респондентов проводился в августе – сентябре 2021 г.