CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Айдеко» о проблемах защиты сетевого периметра в рамках форума CNews

9 ноября 2021 г. компания «Айдеко» примет участие в CNews Forum 2021, который в этом году пройдет в онлайн формате.

В рамках секции «Информационная безопасность» директор «Айдеко» Дмитрий Хомутов выступит с докладом на тему «Проблемы защиты сетевого периметра».

Проблемы защиты сетевого периметра становятся еще более актуальными в связи с массовым удаленным доступом и увеличением количества интернет-атак. В докладе Дмитрий расскажет о распространенных проблемах при использовании устаревших или небезопасно настроенных межсетевых экранов, проблемах и болях рынка информационной безопасности и подходе компании «Айдеко» к созданию современного средства защиты локальных сетей.

Немного о спикере «Айдеко»: Дмитрий Хомутов закончил Радиотехнический факультет Уральского Федерального Университета. Опыт работы в сфере информационных технологий более 20 лет: был системным администратором, руководителем отдела информационных технологий в коммерческих компаниях. В «Айдеко» начал работать в 2013 г. в должности инженера службы технической поддержки. Занимал должности системного аналитика, руководителя службы технической поддержки, заместителя директора по развитию. Проходил обучение в Фонде развития интернет-инициатив. Исполнительный директор компании с 2020 г.

Добро пожаловать на выступление Дмитрия на форуме!

О компании «Айдеко»

Компания «Айдеко» - российский разработчик программных продуктов для фильтрации трафика, защиты сетей и развития сетевых инфраструктур любого уровня сложности.

«Айдеко» является членом Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт», некоммерческого партнерства «Руссофт», некоммерческого партнерства «Форум независимых разработчиков программного обеспечения» (ISDEF).

Миссия компании — создавать инновационные решения и сервис, нацеленные на долгосрочное партнерство.

Флагманский продукт «Шлюз Безопасности Ideco UTM» - современное решение, основанное на ядре Linux и включающее в себя множество модулей собственной разработки компании.

Возможности Ideco UTM:

•Контентная фильтрация

•Блокировка анонимайзеров

•Контроль приложений (DPI).

•Предотвращение вторжений (IPS)

•Публикация ресурсов (WAF)

•Антивирусная проверка трафика

ideco.ru

Тел.: 8 800 555-33-40

sales@ideco.ru

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа «Гостех» позволит разработчикам продавать свое ПО госорганам без тендеров

В России создадут микропроцессор «Эльбрус» для суперЭВМ и Минобороны

Власти дают 7,6 миллиарда, чтобы создать российского «убийцу» нейропроцессоров Nvidia

Путин распорядился создать в России «единое информационное пространство»

Банкам разрешат уничтожать бумажные договоры с клиентами без их ведома

ИТ-компания хулигана, скандалиста и плейбоя продана за $14 млрд после его таинственной смерти

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM

Автоматизация клиентской поддержки: актуальные вызовы и тренды

Показать еще

Наука

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд

Как криптография меняет правила игры в биомедицине?
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021