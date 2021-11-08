«Айдеко» о проблемах защиты сетевого периметра в рамках форума CNews

9 ноября 2021 г. компания «Айдеко» примет участие в CNews Forum 2021, который в этом году пройдет в онлайн формате.

В рамках секции «Информационная безопасность» директор «Айдеко» Дмитрий Хомутов выступит с докладом на тему «Проблемы защиты сетевого периметра».

Проблемы защиты сетевого периметра становятся еще более актуальными в связи с массовым удаленным доступом и увеличением количества интернет-атак. В докладе Дмитрий расскажет о распространенных проблемах при использовании устаревших или небезопасно настроенных межсетевых экранов, проблемах и болях рынка информационной безопасности и подходе компании «Айдеко» к созданию современного средства защиты локальных сетей.

Немного о спикере «Айдеко»: Дмитрий Хомутов закончил Радиотехнический факультет Уральского Федерального Университета. Опыт работы в сфере информационных технологий более 20 лет: был системным администратором, руководителем отдела информационных технологий в коммерческих компаниях. В «Айдеко» начал работать в 2013 г. в должности инженера службы технической поддержки. Занимал должности системного аналитика, руководителя службы технической поддержки, заместителя директора по развитию. Проходил обучение в Фонде развития интернет-инициатив. Исполнительный директор компании с 2020 г.

Добро пожаловать на выступление Дмитрия на форуме!

О компании «Айдеко»

Компания «Айдеко» - российский разработчик программных продуктов для фильтрации трафика, защиты сетей и развития сетевых инфраструктур любого уровня сложности.

«Айдеко» является членом Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт», некоммерческого партнерства «Руссофт», некоммерческого партнерства «Форум независимых разработчиков программного обеспечения» (ISDEF).

Миссия компании — создавать инновационные решения и сервис, нацеленные на долгосрочное партнерство.

Флагманский продукт «Шлюз Безопасности Ideco UTM» - современное решение, основанное на ядре Linux и включающее в себя множество модулей собственной разработки компании.

Возможности Ideco UTM:

•Контентная фильтрация

•Блокировка анонимайзеров

•Контроль приложений (DPI).

•Предотвращение вторжений (IPS)

•Публикация ресурсов (WAF)

•Антивирусная проверка трафика

ideco.ru

Тел.: 8 800 555-33-40

sales@ideco.ru