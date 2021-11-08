Группа Т1 поделится экспертизой на CNews Forum 2021

Группа Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, примет участие в «CNews Forum 2021: Информационные технологии завтра», который пройдет 9 ноября 2021 г. в онлайн-формате. Т1 стала партнером форума, представители компаний группы выступят с экспертными докладами.

CNews Forum 2021 соберет экспертов в области информатизации российской экономики. На мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы ИТ-рынка: информационная безопасность, цифровая трансформация, облачные технологии и ИТ-решения для торговли, банков и госсектора.

На сессии «Цифровая трансформация» в 16:15 выступит Сергей Лобов, коммерческий директор Группы Т1. В своем докладе «Сквозные IoT-решения для цепочки умный офис-умное здание-умный город» Сергей расскажет о сквозном характере IoT-технологии и о возможностях, которые дает централизация всех решений Интернета вещей на единой платформе.

На секции «ИТ в банках» в 17:20 Владимир Вигура, Product Director компании Т1 Консалтинг, выступит с докладом по теме «Переход к Total Experience системам» об актуальных проблемах монолитных CRM-систем.

«CNews Forum традиционно является крупнейшей площадкой для обмена мнениями об инновациях и цифровизации предприятий и организаций всех отраслей. Группа Т1 заинтересована в развитии компетенций, которые окупают инвестиции клиентов в цифровую трансформацию. Участие в CNews Forum позволяет нам наилучшим образом получить обратную связь о нашей экспертизе, амбициях наших заказчиков и ключевых трендах в развитии цифровизации», – отметил Сергей Лобов, коммерческий директор Группы Т1.