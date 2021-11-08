Квартальная выручка Epam увеличилась на 51% и превысила $988 млн

Epam, глобальный поставщик услуг цифровой трансформации и разработки цифровых продуктов, объявила результаты деятельности за III квартал, закончившийся 30 сентября 2021 г.

Объем выручки компании вырос на 51,6% по сравнению с аналогичным показателем III квартала 2020 г. и составил $988,5 млн.

Численность сотрудников Epam составляет более 52650, в том числе 47050 производственных специалистов, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 39,4%. По итогам всего 2021 г. Epam прогнозирует рост выручки как минимум на 40%.