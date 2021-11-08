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«Лаборатория Касперского» на CNews Forum расскажет о современном подходе к построению информационной безопасности

По данным «Лаборатории Касперского»*, в 2021 г. компании в России теряли больше всего денег в результате целевых атак (когда злоумышленники целенаправленно атакуют конкретную компанию: проводят разведку и подбирают инструменты для нападения исходя из характеристик жертвы). Один такой инцидент наносил компании из сегмента малого и среднего бизнеса ущерб в почти $32 тыс. Всего с таргетированными атаками в 2021 г. столкнулись 35% организаций в России.

Чтобы свести к минимуму риск кибератак и утечек данных, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют компаниям использовать решения для обеспечения безопасности конечных устройств в сочетании с инструментами для обнаружения угроз, обходящих традиционные средства защиты.

В связи с повсеместной широкомасштабной автоматизацией бизнес-процессов деятельность предприятий все сильнее зависит от информационных технологий. Это делает компании боле уязвимыми для хакерских атак на корпоративные ИТ-системы. Сотрудники собственной службы ИБ могут быть перегружены в связи с необходимостью управлять многочисленными системами, что оставляет им мало времени для тщательного анализа и расследования киберинцидентов. Кроме того, найти опытных специалистов по обнаружению и реагированию на информационные угрозы совсем не просто.

В рамках CNews Forum Артем Карасев, руководитель направления продуктового маркетинга «Лаборатории Касперского», расскажет о применении Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) – решении, которое предоставляет круглосуточную управляемую защиту от растущего числа киберугроз и сложных атак, обходящих автоматические средства безопасности. Kaspersky MDR использует запатентованные модели машинного обучения, постоянный доступ к аналитическим данным об угрозах и результатам успешных расследований целевых и APT-атак. Сервис автоматически повышает устойчивость организации к киберугрозам, помогает более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, а также оптимизировать будущие инвестиции в информационную безопасность.

* Опрос «Информационная безопасность бизнеса» проведен «Лабораторией Касперского» в мае-июне 2021 г. В нем приняли участие 4303 специалиста из компаний с более чем 50 сотрудниками из 31 страны, включая Россию.

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