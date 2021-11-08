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Президентом группы компаний IT_One назначен Юрий Овчаренко

Группа компаний IT_One объявила о назначении президентом Юрия Овчаренко, одного из экспертов в области разработки программного обеспечения в России. На этом посту Юрий Овчаренко будет определять стратегию развития компании, координировать деятельность всех ее подразделений, а также обеспечит синергию бизнеса IT_One с другими подразделениями ГК «ГС-инвест» Сергея Мацоцкого.

Менее чем за год численность сотрудников IT_One увеличилась с 200 до 800 человек, в планах – кратное увеличение штата и запуск новых направлений. Юрий Овчаренко сфокусируется на том, чтобы вывести компанию на новые рынки и сгладить традиционные болезни роста и масштабирования, удерживая высокое качество услуг и показатели эффективности.

Юрий Овчаренко стоял у истоков рынка оффшорного программирования в России, начал карьеру в ИТ-бизнесе в 1998 г., более 19 лет проработал в компании Epam Systems, которую покинул в должности заместителя генерального директора. В последнее время в Epam он отвечал за развитие нового бизнеса, продвижение услуг и инновационных решений с фокусом на страховом, банковском, телеком и производственном секторе.

Группа компаний IT_One входит в холдинг «ГС-инвест», принадлежащий Сергею Мацоцкому и ПАО «Газпромбанк», и сосредоточена на работе с крупнейшими проектами по цифровой трансформации в России.

IT_One ведет разработки в направлениях computer vision, blockchain, augmented reality, machine learning, big data и data science, создания и управления высоконагруженными системами и других инновационных областях ИТ. В числе крупнейших заказчиков – «Ростелеком», «Почта России» и другие.

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