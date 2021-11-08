«Работа.ру» составила рейтинг высокооплачиваемых вакансий на удаленке

Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и составил ноябрьский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений с удаленной работой.

Одна из самых высоких зарплат доступна Senior Backend Developer — до 300 тыс. руб. От соискателя требуется опыт коммерческой и клиентской разработки, написания Unit тестов и проектирования крупных архитектур баз данных, знание SQL и ООП, владение Golang и умение писать поддерживаемый код. Преимуществом будет опыт работы в мобильной разработке и с Highload и BigData, а также понимание Agile. Среди обязанностей специалиста: проектирование архитектуры бэкенд и фронтенд приложений, работа над системой сбора и аналитики большого объема данных, участие в собраниях с заказчиками, написание технической документации. Компания предоставляет возможность обучения у партнера.

В аналитическое агентство требуется менеджер активных продаж, который может получать до 180 тыс. руб. в месяц. Кандидату необходимо иметь опыт работы в телефонных переговорах от 1 года, знать технологию продаж и быть ответственным и порядочным. Специалисту предстоит продавать аналитические услуги предпринимателям малого и среднего бизнеса, обзванивать по теплой базе, вести переговоры с потенциальными клиентами и сопровождать сделки. Заработная плата состоит из оклада, ставки за выполненное KPI и процент от продаж.

Java Developer Fullstack может зарабатывать до 170 тыс. руб. в месяц. Для трудоустройства соискателю необходимо иметь опыт использования Spring Framework и разработки под Unix/Linux, понимать паттерн MVC, знать Java, Spring, Servlet, JSP, Portlet, SQL и веб-стека. Специалист будет разрабатывать вместе с командой серверную часть программных продуктов, перепроектировать существующий фронтенд, участвовать в процессах внедрения и сопровождения продукта. Работодатель предоставляет возможность проходить обучение и повышать квалификацию за счет компании.

Доход до 120 тыс. руб. доступен рекрутеру по подбору линейного персонала. Среди требований работодатель указал опыт массового подбора, собственные системы привлечения кандидатов и целеустремленность. Преимуществом будет наличие своей команды и базы соискателей. В обязанности работника входит самостоятельный поиск кандидатов в различных источниках, проведение первичного собеседования и направления на объект, а также поиск и ведение соискателей до момента оформления.

От 100 тыс. руб. ежемесячно может получать руководитель отдела снабжения на производстве полимерной продукции. От соискателя требуется опыт работы на предприятиях по изготовлению ПВХ изделий не менее 3 лет. Среди обязанностей работника: закупка вторичного сырья ПВХ, выстраивание договорных отношений с производствами, образующими отход ПВХ, составление логистических маршрутов.

Столько же зарабатывать может графический дизайнер в коммуникационном агентстве. Кандидату необходимо иметь опыт работы на аналогичной должности и портфолио, знать графические программы Photoshop, Illustrator, InDesign, 3D max, уметь генерировать идеи и работать на высокой скорости без потери качества. Специалисту предстоит создавать креативные предложения для клиентов, разрабатывать фирменный стиль для событий, управлять командой дизайнеров и отслеживать тенденции в области визуальных коммуникаций. Работодатель предоставляет возможность обучения у международных экспертов за счет компании.