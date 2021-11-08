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«Ростелеком» внедрил процедуру удаленного заключения договора на подключение услуг для предприятий малого и среднего бизнеса

«Ростелеком», российский интегрированный провайдер цифровых услуг и сервисов, внедрил процедуру удаленного заключения договора на подключение услуг видеонаблюдения и ШПД для предприятий малого и среднего бизнеса. Услуга доступна в регионах макрорегиональных филиалов компании «Урал», «Центр», «Волга» и «Юг». В ближайшее время география удаленного заключения договора будет расширена.

«Ростелеком» идентифицирует юридическое лицо с помощью портала госуслуг и в течение десяти минут заключает с заказчиком договор на подключение услуг в его личном кабинете. Таким образом, исключается необходимость посещения офиса компании для оформления договора и получения доступа в кабинеты электронного документооборота. Заказчик получает всю информацию в личном кабинете юридических лиц «Ростелекома»: данные о заказе, статус его выполнения и возможность подписать договор. Все операции выполняются в единой системе как для заказчика, так и для менеджера компании, а сам процесс максимально автоматизирован: доступны всевозможные подсказки, автопроверки и автозаполнение данных, что значительно сокращает время выполнения каждого этапа заключения договора.

«“Ростелеком” сделал важный и пока беспрецедентный шаг — внедрил процедуру удаленного заключения договора на подключение телекоммуникационных услуг для предприятий малого и среднего бизнеса в максимально короткий срок. Теперь бизнес может заключать сделки и подписывать договоры с помощью портала государственных услуг. Уверен, деловое сообщество почувствует преимущества такого подхода в самое короткое время», — сказал старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

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