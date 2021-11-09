Эксперт «Лаборатории Касперского» рассказал, как снизить нагрузку на ИБ-отдел

В рамках CNews Forum Артем Карасев, руководитель направления продуктового маркетинга «Лаборатории Касперского», рассказал о том, как компания может снизить нагрузку на ИБ-отдел без потери качества реагирования на инциденты. Он продемонстрировал возможности современных сервисов класса Managed Detection and Response (MDR), которые предоставляют круглосуточную управляемую защиту от растущего числа киберугроз и сложных атак, обходящих автоматические средства безопасности.

На примере Kaspersky MDR в своем выступлении он разобрал, как можно использовать запатентованные модели машинного обучения, постоянный доступ к аналитическим данным об угрозах и результатам успешных расследований целевых и APT-атак в интересах заказчика для оперативного и максимально эффективного реагирования на инциденты. Сервис автоматически повышает устойчивость организации к киберугрозам, помогает более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, а также оптимизировать будущие инвестиции в информационную безопасность.

В связи с повсеместной широкомасштабной автоматизацией бизнес-процессов деятельность предприятий все сильнее зависит от информационных технологий. Это делает компании боле уязвимыми для хакерских атак на корпоративные IT-системы. Сотрудники собственной службы ИБ могут быть перегружены в связи с необходимостью управлять многочисленными системами, что оставляет им мало времени для тщательного анализа и расследования киберинцидентов. Кроме того, найти опытных специалистов по обнаружению и реагированию на информационные угрозы совсем не просто.