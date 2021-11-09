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Factory5 расскажет на CNews Forum, как использовать ИТ-решения в переходе на новые бизнес-модели

В 2021 г. Factory5 (входит в группу Ctrl2GO), российский разработчик решений для управления активами и интеллектуального анализа данных в промышленности, принимает участие в CNews Forum и выступает спонсором секции «Цифровая трансформация».

Денис Касимов, генеральный директор Factory5, представит доклад на тему «Роль цифровых инструментов в переходе на новые бизнес-модели в промышленности». Сегодня высокая конкуренция компаний за результат, снижение прибыли от продаж и бурное развитие технологий анализа данных толкают производителей оборудования на поиск новых бизнес-моделей. Среди них наиболее ярко выделяется Equipment-as-a-Service — подход, нацеленный на поддержку эффективности и производительности оборудования.

В ходе своего выступления Денис Касимов расскажет, как ИТ-технологии помогают развитию EaaS-подхода, и поделится историей компании, которая уже совершила переход к новой бизнес-модели с помощью продуктов Factory5.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

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