Более 6 млн человек участвовали в образовательных проектах «Яндекса»

С сентября 2020 г. по сентябрь 2021 г. некоммерческие образовательные проекты «Яндекса» охватили более 6,3 млн человек: это продукты и сервисы для бесплатного образования школьников и студентов, программы профессионального развития учителей, масштабные просветительские инициативы и меры поддержки молодых ученых в области компьютерных наук. Итоги года подвели на онлайн-конференции YaC/e о людях и технологиях в образовании.

Бесплатные образовательные продукты и сервисы «Яндекса» помогают школьникам и взрослым получить образование и найти свой путь в ИТ. Так, Академия Яндекса подготовила более 3000 ИТ-специалистов — это выпускники Лицея Академии, совместных программ «Яндекса» с ведущими российскими вузами, Школы анализа данных и сезонных школ. Платформой «Яндекс.учебник» пользовались в каждой второй школе России — по «Учебнику» занимались более 1,9 млн школьников.

В течение года «Яндекс.учебник» провел серию исследований, посвященных компетенциям педагогов и их психоэмоциональному состоянию, и на основе результатов исследований подготовил бесплатные онлайн-курсы и интенсивы для преподавателей, чтобы помочь им проанализировать свой опыт, определить сильные стороны и увидеть точки роста, а также справиться с эмоциональным выгоранием. Курсы прошли более 100 тыс. педагогов.

Вместе с партнерами «Яндекс» организует масштабные просветительские инициативы. Среди них — «Урок цифры», «Культурный марафон» и «Тотальный диктант». «Урок цифры» о беспилотном транспорте, подготовленный экспертами компании, прошли около 2 млн учеников и преподавателей. В «Культурном марафоне» прошлого года участвовали 860 тыс. школьников.

«Яндекс» продолжает реализовывать проекты для поддержки научного сообщества. За прошедший год вышли исследования, посвященные регионализмам, ойконимам и новым словам в русском языке. Помимо результатов, «Яндекс» открыл доступ к датасетам, собранным в ходе исследований. Любой желающий сможет использовать эти данные в своей научной работе или проектной деятельности. Ежегодную премию им. Ильи Сегаловича в этом году присудили шести лауреатам, среди них молодые ученые и научные руководители, которые занимаются компьютерными науками.

«За прошедший год мы убедились, что цифровые навыки востребованы во всех сферах жизни: они нужны не только программистам и инженерам, но и преподавателям, которые ведут занятия дистанционно, школьникам и взрослым, которые хотят учиться новому, сотрудникам, которые работают удаленно. Образование дает возможность не только раскрыть свой потенциал, но и почувствовать себя уверенно в меняющемся мире. В сентябре мы учредили Фонд Сегаловича, чтобы и дальше развивать собственные проекты в образовании и сотрудничать с энтузиастами и экспертами по всей стране. С помощью грантов мы будем поддерживать общественные и образовательные организации, которые, как и мы, хотят сделать современное образование доступным для всех», – отметила Елена Бунина, генеральный директор «Яндекса» в России.

В 2022 г. Фонд Сегаловича выделит 250 млн руб. на помощь образовательным учреждениям, проектам и НКО, которые соответствуют миссии и задачам фонда. Гранты будут присуждаться в трех номинациях:

создание продуктов и сервисов в области STEM-образования (естественных и компьютерных наук, технологий, инженерного дела и математики);

развитие образовательного сообщества для общения и обмена опытом;

поддержка исследований и доказательного подхода в области образования.