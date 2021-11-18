Компания Profindustry получила премию CNews AWARDS

9 ноября 2021 года компания Profindustry стала лауреатом ежегодной премии CNews AWARDS в номинации «Технологическое решение года в области ESG». На протяжении одиннадцати лет премия вручается компаниям, реализовавшим прорывные технологические проекты и внесшим наибольший вклад в отраслевое развитие.

Profindustry стала лауреатом ежегодной премии CNews AWARDS

Profindustry – оператор федеральной цифровой платформы инкассации Moniron Cash Connect и производитель автоматизированных депозитных машин (АДМ) Moniron для онлайн-инкассации наличной выручки на торговой точке. О том, как переход на онлайн-инкассацию помогает компаниям заботиться об экологии, сотрудниках и партнерах, а также о том, за счет чего АДМ повышает эффективность бизнес-процессов компании, рассказал председатель Совета директоров Profindustry Сергей Барсуков.

– Сергей, еще недавно тема устойчивого развития была прерогативой промышленных гигантов, поэтому хотелось бы подробнее остановиться на первой составляющей ESG – «Environmental», заботе об окружающей среде. Как онлайн-инкассация может повлиять на экологичность действий компании при обслуживании наличной выручки?

– Онлайн-инкассация с помощью АДМ позволяет компании-клиенту разумно использовать природные ресурсы в соответствии с «зелеными принципами». Например, в АДМ мы используем многоразовые износостойкие сейф-мешки вместо традиционных одноразовых пластиковых пакетов для инкассации. Как правило, при классической инкассации перевозчик приезжает на торговую точку каждый день, чтобы забрать наличную выручку. При онлайн-инкассации это происходит гораздо реже – например, один или два раза в неделю. Таким образом, объем пластика, используемого компанией при инкассации наличных, снижается примерно на 80%.

То же самое можно сказать и о расходе бумаги. При «классике» кассиры ежедневно готовят для инкассации не только выручку, но и сопутствующие документы. Кажется, что это незначительная трата – всего несколько листков. Но если у компании-ритейлера десятки магазинов, каждый из которых ежедневно инкассируется, годовые показатели объемы используемой бумаги получаются совсем нешуточные. Инкассация с помощью АДМ не требует подготовки ведомостей, что позволяет почти полностью отказаться от бумажных документов. Благодаря этому мы можем сохранить тысячи деревьев.

– Обычно при создании «Стратегий устойчивого развития» компании обращают особое внимание на работу с показателем выбросов СО 2 в атмосферу. Может ли онлайн-инкассация повлиять на этот фактор?

– Как я уже говорил, переход на онлайн-инкассацию в несколько раз снижает количество заездов бригады перевозчика на торговую точку. Дело в том, что из соображений безопасности магазин инкассирует наличную выручку даже в том случае, если за день ее накопилось немного. При использовании АДМ кассир просто вносит купюры в устройство, и через несколько минут они оказываются на расчетном счете компании. При этом, фактически деньги спокойно дожидаются еженедельной инкассации в надежном АДМ, нет необходимости опустошать устройство ежедневно. Сокращая количество заездов инкассаторов, мы снижаем выброс СО2 в атмосферу на 80-90%. Инкассаторы, в свою очередь, при обслуживании АДМ могут более гибко оптимизировать свои маршруты с учетом городского трафика. Это также оказывает позитивное влияние на снижение углеродного следа.

Также онлайн-инкассация помогает компании экономить объем потребляемой электроэнергии на 80%. Например, АДМ Moniron имеет высокий класс энергоэффективности, расход электроэнергии составляет менее 50 Вт. Для сравнения, это в несколько раз ниже энергопотребления банкомата самоинкассации.

Надежда Галактионова, Руководитель направления по устойчивому развитию бизнеса розничной сети «Магнит»:

«Основная цель онлайн-инкассации – оптимизация бизнес-процессов и сокращение затрат. Но одновременно эта технология работает и на соответствие компании принципам ESG. Благодаря онлайн-инкассации компания действительно серьезно снижает расход бумаги и сокращает потребление пластика — ведь одноразовые мешки для инкассации больше не нужны, а уменьшение автомобильного трафика за счет отказа от ежедневного заезда инкассаторов приводит к снижению выброса СО2. Очень важно отметить, что в таких больших компаниях как «Магнит», нет маленьких проектов — решение обычной бизнес-задачи может дать существенный ESG-эффект.

– Сергей, сегодня компании, стремящиеся соответствовать принципам устойчивого развития, уделяют особое внимание заботе о сотрудниках. Может ли онлайн-инкассация и АДМ помочь бизнесу в этом аспекте?

– Онлайн-инкассация помогает компании минимизировать объем ручного труда, создавать больше возможностей для профессионального развития и отдыха, снижать уровень усталости и тревоги на рабочем месте. Кроме того, это качественный вариант для выстраивания отношений с партнерами. О чем я говорю?

Во-первых, при использовании АДМ наличная выручка не накапливается в кассе, и торговая точка перестает быть интересной добычей для злоумышленников. После внесения выручки в АДМ она переходит под ответственность банка, и кассир может больше не переживать о сохранности денег. Это создает чувство безопасности.

Во-вторых, сотрудники торговой точки избавляются от непрофильных функций по пересчету и сортировке купюр, подготовке ведомости для заезда инкассаторов. АДМ минимизирует количество стрессовых ситуаций и ошибок при ручной обработке наличных денег, работники торговой точки меньше устают и получают дополнительное время для профессионального развития – время, когда они обычно готовились к инкассации, теперь можно посвятить общению с покупателями. Кроме того, работа с АДМ повышает уровень квалификации кассиров и делает их ежедневный труд более комфортным.

В-третьих, при использовании АДМ сотрудникам магазина после окончания смены не приходится проводить время на рабочем месте в ожидании инкассации. Это позволяет им больше времени посвятить отдыху и общению с близкими. При классической инкассации, напротив, работникам торговой точки часто приходится задерживаться в ожидании опаздывающей инкассации.

– Вы упоминали, что онлайн-инкассация помогает компании заботиться не только о сотрудниках, но и о партнерах.

– Да, например, партнерам-инкассаторам использование АДМ компанией-клиентом позволяет оптимизировать логистику и выстроить более удобный график заездов на торговую точку. Кроме того, при классической инкассации нередко происходят конфликты между работниками торговой точки и перевозчиками: вынужденное опоздание на инкассацию, поздняя подача заявки на заезд и многое другое. При использовании АДМ инкассаторы могут в любое время обслужить торговую точку, для этого им не требуется отвлекать работников магазина от их профессиональных обязанностей. Таким образом, снижается число конфликтов при инкассации, благодаря чему партнерские отношения между компаниями остаются крепкими и доверительными.

Алексей Кабанов, коммерческий директор инкассаторской компании РОСИНКАС:

«Использование клиентом онлайн-инкассации и АДМ помогает нам более гибко выстраивать карту маршрутов заездов на торговые точки. Часто клиенты выбирают в качестве времени инкассации конец рабочего дня, который в городах приходится на время наиболее активного дорожного трафика. Проинкассировать депозитную машину можно в любое время, и нашим бригадам не приходится отвлекать сотрудников торговых точек от их обязанностей. Онлайн-инкассация в разы сокращает количество социальных контактов между перевозчиком и магазином, что особенно актуально в текущей пандемийной ситуации. То есть использование АДМ помогает нам сокращать выбросы CO 2 в атмосферу за счет сокращения числа заездов на точку и удобного графика, а также обеспечивает комфорт и безопасность инкассации».

– Сергей, и заключительный вопрос. В аббревиатуре ESG есть последний элемент – Corporate Governance. Как онлайн-инкассация и АДМ могут повлиять на него?

– Переход на онлайн-инкассацию с АДМ позволяет повысить эффективность и прозрачность управления бизнес-процессами компании. Так, за счет быстрого зачисления наличной выручки на счет компания может сразу использовать деньги для решения бизнес-задач и не привлекать краткосрочное кредитное плечо от банка.

С помощью цифровой платформы инкассации Moniron Cash Connect компании может осуществлять круглосуточный мониторинг и управление финансовыми потоками. Это обеспечивает прозрачность бизнес-процессов и повышает кассовую дисциплину на торговых точках. А благодаря автоматизации обработки наличной выручки бизнес получает дополнительные ресурсы для развития и совершенствования всей системы управления компанией.

Андрей Королев, исполнительный вице-президент Газпромбанка:

Онлайн-инкассация влияет на управленческие процессы в компании на двух уровнях. Первый уровень – онлайн-инкассация позволяет осуществлять круглосуточный онлайн-мониторинг и управление финансовыми потоками по всей сети магазинов. Это повышает финансовую дисциплину на каждой торговой точке. Второй уровень, более глубокий – ответственное управление персоналом и забота о безопасности сотрудников. Деньги, внесенные в АДМ, сразу зачисляются на расчетный счет ритейлера. Хотя наличные физически все еще лежат в депозитной машине на точке, вся сумма уже находится под ответственностью банка. В случае нападения злоумышленников на торговую точку сотрудник имеет возможность, не вступая в коммуникацию с грабителем, дать ему доступ к устройству. Кроме того, магазин, оснащенный АДМ, автоматически перестает вызывать интерес преступников – в кассе доступна лишь небольшая сумма, а вскрыть АДМ достаточно сложно. Ответственный руководитель, позаботившись таким образом о комфорте и личной безопасности сотрудников, обеспечивает компании позитивную обратную связь от коллектива. Ведь когда наши интересы и нашу безопасность ценят, делают нашу работу более интересной и творческой, мы стараемся больше отдавать компании, разделяя ее цели и ценности».