Компания SberCloud получила премию CNews за создание корпоративного хранилища данных для АО «ОХК «Уралхим»

Компания SberCloud, поставщик облачных услуг, входящий в экосистему «Сбера», получила премию CNews Awards 2021 в номинации «Лучшая платформа корпоративных данных и глубокой аналитики» за кейс АО «ОХК «Уралхим», в котором сервисы облачной платформы SberCloud.Advanced позволяют быстро создавать новые цифровые сервисы и двойники активов компании, поддерживая и ускоряя цифровую трансформацию предприятия.

Перед специалистами SberCloud была поставлена задача создать корпоративное хранилище данных — основу для бизнес-аналитики, искусственного интеллекта и цифровой трансформации химической компании. Для решения задачи использовали платформу SberCloud.Advanced, которая насчитывает более 50 IaaS/PaaS облачных сервисов и предоставляет бизнесу все возможности современных облачных технологий — от автомасштабируемых виртуальных серверов до сервиса автоматизации развёртывания, масштабирования и управления приложениями на основе Kubernetes, бессерверных вычислений, управляемых баз данных и сервисов анализа Big Data.

«Мы очень рады получить эту премию. Практически год назад мы получили премию за платформу SberCloud.Advanced в категории “Лучший платформенный сервис года”. Я считаю, что это неоспоримое доказательство того, что мы предлагаем наилучшее решение на облачном рынке России, которое пользуется успехом у наших клиентов. Сервисы платформы SberCloud.Advanced действительно позволяют использовать облачные решения в любых сферах бизнеса, науки и образования. Линейка продуктов этой платформы включает в себя сервисы как для крупных корпораций, так и для среднего и малого бизнеса. Еще в 2020 г. мы сделали ее максимально доступной для малого бизнеса и стартапов. Им была предложена возможность быстро и без инвестиций в ИТ получить безотказно работающие даже в период пиковых нагрузок сайты, хранилища и базы данных, использовать BigData-аналитику для оценки и прогноза потребительского спроса и многое другое», – сказал генеральный директор SberCloud Евгений Колбин.

«Совместные реализованные проекты с компанией SberCloud уже показали нам свою эффективность, именно поэтому мы заинтересованы и в дальнейшем развитии сотрудничества. Мы идем к Data Driven компании, где информация, точные прогнозы и цифровые двойники (не только клиентов и продукции, но и производственных процессов и активов) делают компанию устойчивой к внешним изменениям и повышают эффективность/прибыльность. Уверены, что внедрение платформы SberСloud.Advanced положительно скажется на наших бизнес-процессах», – отметил Игорь Буланцев, заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам АО «ОХК «Уралхим».

Ежегодное мероприятие «CNews Forum 2021: Информационные технологии завтра» прошло 9 ноября 2021 г. в Москве. В ходе мероприятия определили лауреатов премии CNews Awards 2021, номинантами которой были компании, предложившие в этом году наиболее яркие социально значимые проекты, оказавшие влияние на рынок ИТ и телекоммуникаций России.

Главными критериями определения лауреата в каждой из номинаций стали значимость проекта для страны, отрасли, заказчика; существенное повышение эффективности бизнеса, государственного управления; использование самых передовых технологий мирового уровня; инновационность разработок в области ИКТ.

SberCloud (ООО «Облачные технологии») — облачная экосистемная платформа «Сбера». Компания предлагает широкую линейку инфраструктурных и платформенных облачных решений, а также инструменты для работы с искусственным интеллектом, базирующиеся на ресурсах суперкомпьютера «Кристофари» — самого мощного вычислительного кластера России. Информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы «Сбера», а также предоставляются внешним клиентам — компаниям, государственным организациям и физическим лицам.