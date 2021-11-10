Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за октябрь 2021 года

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Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 г. №1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

С 1 марта 2022 г. до 1 марта 2028 г. будут действовать новые правила размещения на сайтах образовательных организаций информации, а также обновления данных. Уточнен состав сведений. Детализирован порядок размещения отдельных данных, в т. ч. об организации питания обучающихся.

Как и ранее, информация размещается на русском языке, а также может быть опубликована на государственных языках республик, входящих в состав Российской Федерации, и (или) на иностранных языках.

Издание новых правил обусловлено реализацией в России механизма «регуляторной гильотины».

Прежние правила признаны утратившими силу.

Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 г. №1801 «Об утверждении Правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями»

Организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями обязан идентифицировать пользователей своего ресурса. Правительство заново закрепило, как это происходит.

Пользователь сообщает свой абонентский номер организатору сервиса. Последний проверяет его через оператора связи. Ответ на запрос организатора направляется оператором в течение 20 минут. В базу данных оператора связи заносится уникальный идентификационный номер пользователя сервиса. Оператор связи должен в течение суток уведомить организатора сервиса о расторжении договора с абонентом или об изменении сведений о пользователе. При получении такого уведомления организатор сервиса повторно идентифицирует пользователя.

Новые правила разработаны в рамках механизма «регуляторной гильотины» взамен правил 2018 г. Они вступают в силу с 1 марта 2022 г. и действуют 6 лет.

Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 г. №1800 «О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств»

РЭС или ВЧУ считается зарегистрированным при наличии записи о нем в соответствующем реестре. Изменения в запись самостоятельно вносит Роскомнадзор в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о продлении действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов. Заявление владельца РЭС и ВЧУ не требуется. Выписка из реестра в этом случае направляется в его личный кабинет в течении рабочего дня со дня внесения изменений.

При внесении изменений в реестре создается новая запись, а ранее действующей присваивается статус «исключенная».

Определен перечень средств и устройств, подлежащих регистрации.

Ранее выданные разрешения на эксплуатацию РЭС и ВЧУ, а также на использование радиочастот или радиочастотных каналов для судовых радиостанций действительны до окончания указанного в них срока.

Прежний порядок и ряд изменений в него признаны утратившими силу.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует в течение 6 лет.

Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 г. №1799 «Об аккредитации организаций, владеющих информационными системами, обеспечивающими идентификацию и (или) аутентификацию с использованием биометрических персональных данных физических лиц, и (или) оказывающих услуги по идентификации и (или) аутентификации с использованием биометрических персональных данных физических лиц»

Утвержден порядок аккредитации организаций, владеющих биометрическими системами идентификации и аутентификации, и оказывающих соответствующие услуги.

Аккредитацию проводит Минцифры. Для этого организации представляют в ведомство соответствующее заявление с приложением документов, подтверждающих выполнение требований для аккредитации. Оно считается поданным со дня регистрации в системе электронного документооборота уполномоченного органа.

Решение об аккредитации или об отказе в этом принимается в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления на основании документарной оценки соответствия заявителя установленным требованиям. Подтверждением аккредитации является соответствующая запись в перечне аккредитованных организаций.

Аккредитация иностранных юрлиц, владеющих биометрическими системами идентификации и аутентификации, осуществляется с 1 марта 2022 г. К ней установлены дополнительные требования.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. и действует до 1 января 2028 г.

Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 г. №1798 «Об утверждении Правил осуществления Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и Федеральной службой безопасности Российской Федерации контроля и надзора за соблюдением многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг порядка размещения и обновления биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица»

Роскомнадзор и ФСБ контролируют соблюдение МФЦ правил размещения и обновления биометрических персональных данных в Единой биометрической системе.

Организуются совместные плановые и внеплановые проверки. Создается комиссия в составе не менее 3 должностных лиц, за исключением отдельных случаев, когда контрольное мероприятие могут провести 2 должностных лица. Максимальный срок плановой проверки – 20 рабочих дней, внеплановой – 10. Предусмотрена возможность продления срока проверки, но не более чем на 20 рабочих дней.

Определены обязанности должностных лиц при проведении проверок. Урегулированы вопросы оформления результатов. Перечислены основания для внеплановой проверки.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 г. №1779 «О создании инновационного научно-технологического центра «Парк атомных и медицинских технологий»

В г. Обнинске Калужской области решено создать инновационный научно-технологический центр «Парк атомных и медицинских технологий». Правительство регламентировало порядок запуска этого проекта.

К основным направлениям работы центра отнесены ядерные исследования и разработки, ядерная медицина, информационно-коммуникационные технологии, аддитивные технологии, новые материалы, лазерные технологии.

К проектам, реализуемым на базе центра, планируется привлекать частные и государственные компании. Тем из них, кто готов инвестировать в развитие центра, могут быть предоставлены земельные участки и объекты инфраструктуры на льготных условиях.

Постановление Правительства РФ от 15 октября 2021 г. №1754 «Об утверждении требований к проверке простой электронной подписи, которой в соответствии с частями 5 и 23 статьи 141 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» подписаны согласия на обработку персональных данных и биометрических персональных данных, при хранении указанных согласий»

Урегулирована проверка простой ЭП, которой подписаны согласия на обработку персональных данных и биометрических персональных данных, при хранении таких согласий.

Подлинность проверяется оператором, который обрабатывает персональные данные, с помощью ЕСИА.

Будут вести историю хранения и использования гражданами ключей простой ЭП в течение последних 5 лет с указанием сроков их действия.

Постановление Правительства РФ от 15 октября 2021 г. №1753 «Об утверждении требований к организационным и техническим условиям осуществления многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг размещения или обновления в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, размещения биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, с использованием программно-технических комплексов»

Для МФЦ определены требования к организационным и техническим условиям размещения и обновления в ЕСИА сведений для регистрации граждан и биометрических персональных данных.

В частности, предусмотрены меры по обеспечению безопасности персональных данных, а также использование средств криптографической защиты. Оговорена работа с персоналом.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства РФ от 15 октября 2021 г. №1751 «Об утверждении Правил взаимодействия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, его территориальных органов с операторами связи по вопросам прекращения оказания услуг связи по абонентским номерам подвижной радиотелефонной связи в случаях использования указанных абонентских номеров подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на территориях следственных изоляторов и исправительных учреждений»

Урегулировано взаимодействие органов ФСИН с операторами связи при блокировке номеров, используемых подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в СИЗО и исправительных учреждениях.

Приведена форма соответствующего решения. Оно принимается в течение суток с момента выявления номера и направляется оператору немедленно с использованием отдельно выделенных адресов электронной почты или в бумажном виде.

Номер блокируется в установленный в решении срок, но не позднее 3 суток с момента получения решения.

Постановление Правительства РФ от 12 октября 2021 г. №1738 «О сроках перехода субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на использование сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, в целях, определенных пунктом 3 части 2 статьи 4 Федерального закона «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», на переходный период»

В России было решено создать федеральный регистр сведений о населении страны. Его оператором назначена ФНС.

С 1 января 2023 г. до 31 декабря 2025 г. органы госвласти регионов и местного самоуправления должны поэтапно перейти на использование сведений из регистра для обеспечения актуальности и достоверности своих информресурсов.

До 1 июля 2022 г. должны быть разработаны планы-графики такого перехода. Прописаны особенности.

Постановление вступает в силу со дня опубликования и действует до 31 декабря 2025 г.

Постановление Правительства РФ от 9 октября 2021 г. №1722 «О Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна»

Правительство РФ урегулировало вопросы создания и эксплуатации ФГИС прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Прописаны правила регистрации в ней. Перечислены компоненты ФГИС.

Система нужна для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и анализа информации о совокупности видов сельскохозяйственной и иной деятельности, связанной с производством, перевозкой, хранением, обработкой, переработкой, реализацией и утилизацией зерна и продуктов его переработки на внутреннем и внешнем рынках. Также она необходима для оформления и выдачи товаросопроводительных документов, для доступа к необходимым сведениям.

Оператором ФГИС назначено ФГБУ «Центр Агроаналитики». Определено, какие сведения предоставляются во ФГИС, по каким форматам и в какие сроки. Поставщиками информации являются в т. ч. Минсельхоз, Россельхознадзор, ФТС, Росаккредитация, Росстат, а также региональные органы исполнительной власти и товаропроизводители.

Данные из ФГИС предоставляются пользователям бесплатно.

Прописаны особенности и сроки предоставления отдельных сведений в рамках тестирования ФГИС.

Постановление вступает в силу со дня опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки.

Постановление Правительства РФ от 9 октября 2021 г. №1721 «Об утверждении Правил оформления товаросопроводительного документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна»

В России создана ФГИС прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. В ней в т. ч. оформляются товаросопроводительные документы на партии продукции. Установлен порядок.

Приведена форма такого документа. Она заполняется в ФГИС товаропроизводителем или уполномоченным им лицом самостоятельно на безвозмездной основе и подписывается УКЭП.

В товаросопроводительном документе отражаются сведения о партии зерна и (или) продуктов его переработке, о ее реализации, перевозке, приемке и отгрузке.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует 6 лет.

Постановление Правительства РФ от 2 октября 2021 г. №1678 «О проведении эксперимента по формированию цифровых документов об образовании посредством модуля «Единый реестр цифровых документов об образовании» федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»

С 11 октября по 31 декабря 2021 г. будет проведен эксперимент по формированию цифровых документов об образовании посредством «Единого реестра цифровых документов об образовании». Документы будут размещаться в личных кабинетах граждан на Едином портале госуслуг.

В эксперименте будут участвовать Рособрнадзор, Минпросвещения, Минцифры, а также Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Российский университет транспорта, Московский государственный технический университет им. Баумана и Московский педагогический государственный университет.

Созданные в рамках эксперимента цифровые документы об образовании не имеют юридической силы, не подлежат выдаче выпускникам вузов. По окончании эксперимента они будут удалены из реестра.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Распоряжение Правительства РФ от 22 октября 2021 г. №2998-р

Цифровая трансформация госуправления, в частности, предусматривает создание единой системы сбора, учета и анализа социально-экономических показателей, перевод проверок бизнеса в дистанционный формат, автоматизацию бюджетного процесса и учета.

Единая цифровая платформа контроля и надзора даст возможность к 2030 г. перевести до 90% проверок бизнеса в дистанционный режим там, где это возможно. Предприниматели смогут получать от государства персонализированные обновления по обязательным требованиям. Данные о проверках из единой системы будут использоваться для составления рейтинга предприятий по уровню надежности.

Работники федеральных, региональных и муниципальных органов смогут выполнять свои обязанности из любого места при наличии доступа в интернет.

Единая система предоставления госуслуг позволит ведомствам самостоятельно переводить в электронный вид различные услуги и оказывать их в проактивном формате, в т. ч. в зависимости от жизненной ситуации пользователя.

Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 г. №1797 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 2005 г. №627»

Правительство РФ скорректировало правила госрегулирования цен на услуги присоединения и по пропуску трафика, оказываемые операторами, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования. Уточнено, что правила действуют до 1 марта 2028 г.

Определены особенности регулирования тарифов на услуги, оказываемые с использованием инфраструктуры связи, предназначенной для универсальных услуг связи.

Дополнен перечень услуг, цены на которые подлежат госрегулированию.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г.

Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 г. №1795 «О внесении изменений в Положение о проведении эксперимента по переводу информационных систем и информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов в государственную единую облачную платформу, а также по обеспечению федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов автоматизированными рабочими местами и программным обеспечением»

В эксперименте по переводу информационных систем и ресурсов федеральных ведомств в государственную единую облачную платформу дополнительно будут участвовать Минпросвещения, Минспорт, МЧС, Росгидромет, ФАС и ФМБА.

Эксперимент проводится по 30 декабря 2022 г.

Постановление Правительства РФ от 19 октября 2021 г. №1778 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Правительством был определен официальный сайт для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

Уточнено, что с 1 января 2022 г. регламент сайта утверждается Федеральным казначейством по согласованию с ФАС и применяется для функционирования сайта в части обеспечения проведения ряда торгов в электронной форме и размещения информации и документов. В их числе аукционы по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, аукционы на право заключения договора аренды такого земельного участка, а также конкурсы и аукционы на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом.

В части проведения иных видов торгов и размещения иной информации указанный регламент начнет применяться с 1 октября 2022 г.

До 1 января 2022 г. будет применяться регламент сайта, утвержденный Минцифры.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства РФ от 19 октября 2021 г. №1771 «О внесении изменений в Положение о проведении эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех»

Правительство РФ уточнило: перечень участников эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе «ГосТех»; список компонентов информсистем, создание, перевод и развитие которых выполняются на платформе «ГосТех».

Так, дополнительно включен компонент, обеспечивающий автоматизированный учет спортивных мероприятий в Едином календарном плане межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Постановление Правительства РФ от 18 октября 2021 г. №1770 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда»

Приведена оценка текущего состояния сферы соцзащиты инвалидов. Так, к 2021 г. количество доступных объектов составило 27,9 тыс., число общеобразовательных организаций, в которых обучаются дети-инвалиды, увеличилось в 5 раз, а количество ДОУ, в которых созданы условия для обучения таких детей составило 8,1 тыс.

Основными приоритетами и целями госполитики в отношении инвалидов и других маломобильных групп населения являются в т. ч.: создание условий для их беспрепятственного доступа к общему имуществу в МКД и обеспечение приспособленности жилья для использования инвалидами; социальное сопровождение при предоставлении соцуслуг; создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Одним из механизмов обеспечения реализации указанных целей является предоставление субсидий бюджетам регионов на реализацию мероприятий программы.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г., за исключением отдельного положения, для которого предусмотрен иной срок введения в действие.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 26 октября 2021 г. «Минцифры России: компаниям-правообладателям необходимо проверить сведения о продуктах в реестрах ПО»

Минцифры решило провести масштабную проверку продуктов, включенных в реестры российского и евразийского ПО. Компаниям-правообладателям необходимо убедиться в корректности опубликованных в реестрах сведений.

Актуализировать сведения можно самостоятельно. Исключением являются данные о классе программного обеспечения и правообладателе – для их изменения нужно направить заявку. По итогам аудита реестра Минцифры будет инициировать исключение продуктов с неактуальными сведениями или не соответствующих требованиям.

Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 11 октября 2021 г. №П11-2-05-200-44970 «О рассмотрении обращений субъектов предпринимательской деятельности и заинтересованных лиц в сфере информационных технологий»

Для организаций – разработчиков программ для ЭВМ и баз данных предусмотрены льготы по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов.

Разъяснено, что специалисты-разработчики должны быть связаны с организацией трудовыми или гражданско-правовыми договорами. Обязательная доля участия таких специалистов и сторонних лиц в разработке не определена. Объем прав организации на программу, базу значения не имеет. Указаны документы, подтверждающие участие в разработке.

Разъяснения также касаются производных произведений, представляющих собой переработку (модификацию) программ и баз.