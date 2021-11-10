«Транстелеком» поделился опытом обеспечения информационной безопасности с участниками CNews Forum

Руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке компании «Транстелеком» Сергей Козерод рассказал участникам секции «Информационная безопасность» о сервисной модели обеспечения информационной безопасности на примере транспортно-логистической сферы. CNews Forum прошел в онлайн-формате 9 ноября 2021 г.

«Сфера транспорта оказывает существенное влияние на развитие экономики, во многом определяет возможности по развитию целых отраслей и регионов. Предприятия, функционирующие в сфере транспорта, подвержены угрозам безопасности информации, в отдельных случаях – специфичным. Рост числа угроз и появление совершенно новых угроз во многом связан высокими темпами цифровизации предприятий ТЛК. По оценкам экспертов затраты транспортного комплекса на цифровизацию к 2030 г. составят свыше 600 млрд руб. С появлением новых угроз повышаются требования к надежности и безопасности, что приведет к увеличению затрат на информационную безопасность», - подчеркнул Сергей Козерод.

Сергей Козерод

«Транстелеком» развивает комплексные сервисы для бизнеса. В 2020 г. в составе компании создан Центр компетенции по информационной безопасности, наработан опыт по защите критически важной информации для компаний транспортной отрасли. Большую часть проблем в информационной безопасности, возникающих у клиентов, решает переход к сервисной модели, подразумевающей получение клиентом услуг и сервисов по информационной безопасности с заранее оговоренными SLA и понятным ценообразованием.

Для клиентов компании «Транстелеком» подобный подход означает качественный сервис за счет привлечения высококвалифицированных специалистов внешнего провайдера, экономию фонда оплаты труда, установленные SLA и штрафные санкции за их недостижение, снижение затрат на СЗИ и аппаратное обеспечение, использование современных решений по защите информации и другие преимущества. У «Транстелекома» в портфеле продуктов есть и сервисы информационной безопасности как оператора связи (защита от DDoS, ГОСТ VPN, WAF), и сервисы, предоставляемые на базе платформы центра мониторинга (выявление, анализ, расследование инцидентов информационной безопасности, выявление уязвимостей и др.).

Также «Транстелеком» выступает интегратором информационной безопасности, внедряет комплексные системы защиты информации, проводит аудиты и оценки рисков, разрабатывает внутреннюю нормативную документацию любого уровня иерархии.

На площадке CNews Forum представители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики приняли участие в дискуссии о том, как будет проходить информатизация экономики в ближайшие годы. Цель мероприятия – предоставить независимую площадку для обсуждения ключевых вопросов и актуальных проблем рынка ИКТ, инновационных технологий, подходов к реализации ИТ-проектов – с участием трех сторон – бизнеса, ИТ-поставщиков и государства.