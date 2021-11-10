В 13 регионах России появилась возможность записи детей в кружки и секции на портале госуслуг

В 13 регионах России у родителей появилась возможность записать детей в кружки и секции на портале госуслуг. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Воспользоваться сервисом могут жители Архангельской, Амурской, Белгородской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Ульяновской, Рязанской, Смоленской, Омской областей, а также Республик Адыгея, Карелия и Алтай.

«Онлайн-сервис запущен в регионах, которые технически полностью готовы к предоставлению услуги. Воспользоваться ей могут те, у кого есть подтверждённая учетная запись на портале госуслуг, где собрана сейчас информация о кружках и секциях 13 регионов. У граждан есть возможность сравнивать их между собой и подбирать на карте наиболее близкие к дому. Планируется, что в ближайшее время подключатся ещё несколько субъектов, а до конца года запись через госуслуги в детские кружки и секции станет доступна уже по всей стране. Это будет еще один шаг к достижению одного из показателей национальных целей по увеличению доли социально значимых услуг, предоставляемых в электронном виде. Напомню, к 2030 г. 95% из них должны предоставляться онлайн», — сказал Дмитрий Чернышенко.

В Минцифры добавили, что на госуслугах также размещена подробная информация о кружках и секциях: описание программы, адрес, имена преподавателей, расписание и т.д. Выбрать и оплатить занятия можно, в том числе с помощью сертификата дополнительного образования, который выпускается на госуслугах автоматически.

Электронный сертификат дополнительного образования предоставляется детям от 5 до 18 лет. С ним ребенок может посещать предпрофессиональные, социально значимые и иные программы, в том числе в частных организациях. У сертификата есть номинал — бюджетные деньги, которыми можно полностью или частично оплатить кружок или секцию. Размер номинала определяют муниципальные власти.

«Благодаря введению таких сертификатов родители становятся участниками распределения бюджетных денег за счет того, что программы, на которые будет направлено большее число сертификатов, получат дополнительное финансирование как наиболее востребованные», — отметили в Минпросвещения.