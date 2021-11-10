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Владимир Бочкарев назначен техническим директором Tegrus

Компания Tegrus, российский системный интегратор и поставщик ИТ-услуг, объявляет о назначении Владимира Бочкарева на должность технического директора. Его предшественник Александр Михайлов покидает компанию.

У Владимира большой опыт управления техническим подразделением полного цикла от поддержки продаж до реализации проектов, выстраивания партнерских связей с контрагентами (клиентами, вендорами) и автоматизации бизнес-процессов.

В Tegrus Владимир Бочкарев будет отвечать за расширение объема услуг системной интеграции, формирование и развитие команды технического департамента, способной создавать решения корпоративного уровня для ключевых заказчиков, повышение качества поддержки продаж и пресейла, управление портфелем проектов и проектными рисками и формирование программы «Импортозамещение» как комплексной услуги для заказчиков.

Владимир Бочкарев родился 6 ноября 1967г. В 1992 г. окончил Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова (ИжГТУ, до 1994 г. — Ижевский механический институт), кафедру вычислительные машины, системы и сети по специальности инженер-системотехник.

Свою трудовую деятельность Владимир начал в 1992 г. в Информационно-вычислительном центре Горьковской железной дороги, где возглавил новое направление по компьютеризации железнодорожных предприятий и автоматизации грузовых перевозок.

С 1997 по 2003 гг. работал в банковской отрасли: банки РНКБ, «Российский кредит», «Импэксбанк». Занимался внедрением и сопровождением региональной инфраструктуры АБС Symbols.

С 2003 по 2007 гг. в «Импэксбанке» отвечал за обеспечение работы центра обработки данных в режиме 24х7 и резервирование ИТ-систем.

С 2007 г. работал в системных интеграторах «Инфосистемы Джет», R-Style («Эр-Стайл»), «Техносерв», СберСервис, где руководил крупными сервисными и аутсорсинговыми подразделениями, проектным офисом и обеспечил качественную реализацию сервисных проектов у ключевых заказчиков, развитие услуг аутсорсинга и профессиональных сервисов, запуск модели управления бюджетами проектов для повышения маржинальности услуг, а также выстроил отношения с вендорами и реализовал ИТ-консалтинговые проекты по построению служб техподдержки и службы качества.

К числу наиболее крупных проектов с выручкой от 100 млн до 1 млрд руб. в год, реализованных в интеграторах под руководством Владимира, можно отнести:

•Управление аутсорсинговой Службой эксплуатации ИТ-инфраструктуры ЦОД в ведущем телеком-операторе.

•Запуск «с нуля» портфеля проектов по внедрению и обслуживанию новой АИС и ИТ-инфраструктуры крупного государственного заказчика.

•Проект создания ИТ-инфраструктуры и миграции ИТ-систем в крупном банке.

•Обслуживание ИТ-инфраструктуры региональной сети банка в ТОП-10.

•Обслуживание КСПД крупнейшего телеком-оператора.

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