Дмитрий Чернышенко: В России стартовал первый опрос бизнеса о готовности к внедрению ИИ

В России стартовал первый опрос компаний из приоритетных отраслей экономики о готовности к внедрению технологий искусственного интеллекта. Об этом рассказал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что исследование проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» в соответствии с Национальной стратегией развития искусственного интеллекта до 2030 г., утвержденной Президентом России Владимиром Путиным.

Организаторами опроса выступают Аналитический центр при Правительстве России и ВЦИОМ при участии МГУ имени М.В. Ломоносова и Сбербанка.

«Правительство России проводит комплексную работу по поддержке внедрения технологий искусственного интеллекта в различных отраслях экономики. И обратная связь от бизнеса является для нас важным инструментом решения конкретных задач и выявления проблемных зон. По результатам опроса будут проанализированы основные направления применения искусственного интеллекта, экономические эффекты, зрелость инфраструктуры, кадровые компетенции. Собранные данные позволят создать индекс готовности отраслей к внедрению ИИ, получить комплексную информацию об использовании ИТ-технологий в стране. Основная цель нашей работы – построить эффективное взаимодействие государства и бизнеса по данному вопросу, чтобы поддержать и ускорить цифровизацию экономики страны», - отметил Дмитрий Чернышенко.

Заместитель министра экономического развития России Владислав Федулов обозначил важность проведения такого рода исследований: «Системообразующие предприятия и государственные организации по всей стране активно внедряют новейшие технологии, целые отрасли проходят через этап цифровой трансформации с применением ИИ. Поэтому формирование индекса готовности позволит понять, какие направления в сфере ИИ активно развиваются, и по ним уже есть наработанный отраслевой опыт, а какие находятся только на начальном этапе запуска».

К участию в опросе приглашены представители отраслевых компаний, заинтересованных во внедрении в работу технологий искусственного интеллекта, информационных технологий, а также цифровой трансформации в целом. Результаты исследования будут представлены до конца 2021 г.

Принять участие в опросе можно до 25 ноября 2021 г. по ссылке.

Исследование носит конфиденциальный характер. Результаты в агрегированном виде будут размещены на Национальном портале в сфере искусственного интеллекта.