«Ростелеком» консолидировал 100% ООО «РТК ЦТ»

Группа «Ростелеком», интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, консолидировала 100% уставного капитала ООО «РТК ЦТ» через приобретение 49,9% долей его миноритарных участников. ООО «РТК ЦТ» — одна из ключевых компаний в составе группы компаний «Центр Хранения Данных» («РТК-ЦОД»), объединяющая активы «Ростелекома» в области центров обработки данных и облачных сервисов. Сумма сделки составила 4,5 млрд руб.

ООО «РТК ЦТ» специализируется на оказании широкого спектра услуг по модели «Весь ИТ как сервис» с высоким уровнем кастомизации под потребности корпоративных клиентов и государственных заказчиков. Ожидается, что выручка компании в 2021 г. составит приблизительно 12 млрд руб. при прогнозируемой рентабельности по OIBDA около 30% и чистом долге на уровне 1,4x Net Debt/OIBDA.

«Мы приняли решение выкупить принадлежащие миноритариям пакеты по оценке заметно ниже той, по которой торгуются публичные аналоги на рынке услуг дата-центров и облачных решений. Консолидация 100% уставного капитала ООО “РТК ЦТ”, одной из ключевых компаний в структуре “РТК-ЦОД”, обеспечит повышение операционной и корпоративной гибкости в период подготовки бизнеса дата-центров и облачных сервисов к запланированному IPO», — сказал генеральный директор «РТК-ЦОД» Павел Каплунов.