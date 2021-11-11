«СберМедИИ» стала лауреатом премии CNews AWARDS в номинации «ИТ-решение года в медицине»

Компания «СберМедИИ» стала лауреатом премии CNews AWARDS 2021, её проект «Медицинский цифровой диагностический центр» (MDDC) признан победителем в специальной номинации «ИТ-решение года в медицине».

Церемония награждения прошла 9 ноября в рамках ежегодного мероприятия «CNews Forum 2021: Информационные технологии завтра», в ней приняли участие более 1,5 тыс. гостей CNews FORUM. Критериями для вручения премии стали значимость внедряемых проектов для страны и отрасли, использование самых передовых технологий мирового уровня и инновационность разработок в области информационно-компьютерных технологий

Игал Зак, генеральный директор «СберМедИИ», сказал: «Этой наградой отмечена большая работа, которую проделал коллектив разработчиков. В нашем медицинском цифровом диагностическом центре MDDC мы объединили передовые отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта в медицине. Технологии приходят на помощь нашим врачам. И эта награда подтверждает, что мы двигаемся в верном направлении».

Медицинский цифровой диагностический центр (MDDC) –– это комплексное решение для постановки диагноза с использованием искусственного интеллекта. Эта цифровая платформа впервые была представлена компанией «СберМедИИ» в 2021 г. MDDC объединяет в себе более 50 продуктов и решений «СберМедИИ», а также других компаний экосистемы «Сбера» и партнёров.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2021 г. была организована в четырнадцатый раз. В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2021 приняли более 1,5 тыс. ИТ-директоров российских предприятий, представителей государственных ведомств и ведущих ИКТ-компаний страны.