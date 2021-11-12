Компания «Айдеко» приняла участие в CNews Forum 2021

9 ноября компания «Айдеко» приняла участие в CNews Forum 2021. В этом году он проходил в онлайн-формате, но от этого не стал менее интересным или полезным.

«Айдеко» выступала на форуме в качестве спонсора секции «Информационная безопасность» и, конечно, представила на мероприятии своего спикера – директора компании Дмитрия Хомутова – с актуальной темой «Проблемы защиты сетевого периметра». А сотрудники компании подтянулись в качестве зрителей и слушателей.

Дмитрий рассказал о распространенных проблемах при использовании устаревших или небезопасно настроенных межсетевых экранов, проблемах и болях рынка информационной безопасности и подходе компании «Айдеко» к созданию современного средства защиты локальных сетей.

Сотрудники компании в течение дня подключались к тем или иным темам форума и с интересом слушали о взглядах топовых федеральных компаний на цифровизацию бизнеса – каким путем они идут, какие тенденции по цифровым сервисам сейчас на рынке. Услышали о новых российских проектах, планах по развитию отечественного ПО и опыте внедрения существующих решений на предприятия.

Быть в одном информационном поле с партнерами и клиентами – обязательная необходимость для бизнеса. И форум CNews определенно обогатил это инфополе.