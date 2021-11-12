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Social Discovery Ventures проводят хакатон SDV Digital Nomad Hiring Weekend с призовым фондом $30 тыс.

С 26 по 28 ноября 2021 г. пройдет SDV Digital Nomad Hiring Weekend от Social Discovery Ventures, на котором соберутся frontend-разработчики России, Украины и Беларуси для решения реальных задач от крупнейшей мировой компании в сфере social discovery. Общий призовой фонд хакатона: $30 тыс. Главный приз Digital Nomad Award – возможность стать настоящим цифровым кочевником, работая в локации мечты.

Индивидуальное участие, регистрируйся прямо сейчас.

Какие будут задачи:

Создать приложение для P2P звонков с адаптивным качеством.

Создать приложение с возможностью использования масок для видеозвонков. Участники могут использовать любые open source ML-библиотеки.

Для реализации приложений возможно использование технологий: Kotlin, Swift или React Native.

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хакатон SDV Digital Nomad Hiring Weekend

Для кого:

На SDV Digital Nomad Hiring Week приглашаются frontend-разработчики, готовые к амбициозным задачам.

Призовой фонд в размере $30 тыс.

Оффер за два дня и работа в локации мечты

Digital Nomad Setup и крутой мерч

Менторская поддержка от лучших экспертов, членов жюри.

SDVentures приглашает участников стать частью культуры цифровых кочевников (Digital Nomads), настоящих героев нашего времени, для которых не существует границ. Компания отправит победителей, принявших оффер, на удаленную работу в локацию мечты на выбор (Занзибар, Шри Ланка, Греция, Турция, Испания) с призом и набором для адаптации Digital Nomad Setup (Toughbook, доска для серфа, VR очки).

Финалисты получат денежные призы и менторскую поддержку экспертов отрасли, которые вошли в жюри SDV Digital Nomad Hiring Weekend: Валерий Шибанов, Fullstack-разработчик Mail.ru Group, Александр Бальцевич, основатель YouTube-канала «АйТи Синяк», Дмитрий Волков, основатель SDVentures.

Хочешь участвовать? Успей зарегистрироваться до 24 ноября 2021 г.

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