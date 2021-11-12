В БКС назначен директор по цифровым технологиям

Финансовая группа БКС объявила о назначении Алексея Карпунина директором по цифровым технологиям.

Карпунин обладает широкой экспертизой в области автоматизации деятельности ведущих компаний финансового сектора (инвестиционные и розничные банки, страховые компании). Более 10 лет специализируется на создании эффективного ИТ-производства и управлении масштабными ИТ-проектами.

Карпунин будет отвечать за все ИТ-подразделения финансовой группы БКС. Своими ключевыми целями видит формирование максимально эффективного партнерства ИТ с бизнес-подразделениями, активное участие информационных технологий в развитии бизнеса, обеспечение технологического лидерства группы.

В БКС Алексей перешел из «Московского кредитного банка», где с 2018 г. курировал ИТ-направление. В 2014–2018 гг. занимал должность ИТ-директора в Bell Integrator. До этого в течение пяти лет (2009–2014 гг.) работал ИТ-руководителем в Sberbank CIB. В 2003–2009 гг. являлся ведущим разработчиком в различных крупных проектах.

Окончил МГТУ им. Баумана по специальности «Информатика и системы управления». Преподает в этом же университете на кафедре «Технологии производства электронно-вычислительной аппаратуры». Автор университетских курсов «Разработка баз данных» и «Руководство ИТ-проектами».