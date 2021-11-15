Более 2 млрд руб. субсидий и грантов одобрено московским предпринимателям с начала 2021 г.

Заявки более 2000 компаний на субсидии и гранты одобрили в столице с начала 2021 г. Общая сумма поддержки по ним превышает 2 млрд руб., сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Поддержка малого и среднего бизнеса — один из приоритетов для города, особенно во время пандемии. В этом году уже одобрены заявки на субсидии и гранты на общую сумму свыше двух миллиардов рублей. В числе наиболее активных получателей — рестораны, научно-исследовательские организации и технологические компании», — отметила Наталья Сергунина.

Как отметила вице-мэр, в последние недели количество рассматриваемых документов значительно возросло. Так, на октябрь и начало ноября приходится треть от всех одобренных с начала года заявок: 673 обращения на 552,2 млн руб.

Затраты на ведение бизнеса по франшизе чаще всего компенсируют ресторанам и кафе (45% от всех поддержанных заявок), салонам красоты (20% от всех заявок) и частным детским садам (6%). С начала 2021 г. одобрено 505 обращений за этой мерой поддержки на общую сумму 470 млн руб.

Возмещение расходов на обучение персонала одобрено 169 компаниям, 11% из них занимаются разработкой программного обеспечения. По 8% — за учреждениями общей врачебной практики и научно-исследовательскими организациями. Субсидии по этой категории в 2021 г. составили 38 млн руб.

«Один из самых востребованных видов выплат — субсидии и гранты для экспортеров. Их получатели представляют самые разные отрасли. Лидируют среди них производители машин и оборудования, научно-исследовательские организации и компании по продаже непродовольственных товаров. Всего одобрено 239 заявок на 566 млн руб.», — сказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В финансовой поддержке на продвижение продукции с помощью маркетплейсов, сервисов доставки, рекламы в интернете, на участие в выставках и фестивалях наиболее заинтересованы компании в сфере общественного питания. На них приходится 14% выплат. Всего одобрено 589 таких заявок на сумму 258,5 млн руб.

Компенсации затрат на инжиниринг, как и субсидии на обучение персонала, часто получают научно-исследовательские организации в области естественно-технических дисциплин (42% заявок). Еще треть всех получателей субсидий на инжиниринг производят контрольно-измерительные приборы и оборудование. Уже одобрено 26 заявок на 92,5 млн руб.

Субсидии на приобретение и лизинг оборудования или уплату процентов по кредитам наиболее востребованы среди организаций в сфере научных исследований и разработок (15% от всех заявок); производителей компьютеров и оптических изделий (11% от всех заявок); предприятий по сертификации и проведению технических испытаний (10,6% всех заявок). Выплаты на общую сумму 188 млн руб. получат более 100 резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.

Пользуются спросом и меры поддержки для конкретных категорий получателей. Самой популярной из них стала субсидия для организаций сферы досуга, образования и общепита. Ее одобрили 391 компании на сумму 295 млн руб.