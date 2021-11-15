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Check Point проведет ежегодное мероприятие в необычном формате

24 ноября в 10:00 (Мск) Check Point проведёт своё ежегодное мероприятие в необычном формате – онлайн-трансляция из московского офиса компании.

Легендарный сооснователь Check Point Гиль Швед рассуждает о мировых тенденциях и приоритетах 2022 года в кибербезопасности. Гостей ждёт веселая экскурсия по офису Check Point с Аллой Михеевой.

Российская команда менеджеров представит достижения Check Point в регионе в 2021 и план работ в 2022 году – в гибридном формате совещания и рабочих интервью.

Эксперты Check Point расскажут про новые технологии и инновационные продукты. Новый мир – новые возможности – новый формат мероприятия.

Добро пожаловать в гости к Check Point!

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