Check Point проведет ежегодное мероприятие в необычном формате

24 ноября в 10:00 (Мск) Check Point проведёт своё ежегодное мероприятие в необычном формате – онлайн-трансляция из московского офиса компании.

Легендарный сооснователь Check Point Гиль Швед рассуждает о мировых тенденциях и приоритетах 2022 года в кибербезопасности. Гостей ждёт веселая экскурсия по офису Check Point с Аллой Михеевой.

Российская команда менеджеров представит достижения Check Point в регионе в 2021 и план работ в 2022 году – в гибридном формате совещания и рабочих интервью.

Эксперты Check Point расскажут про новые технологии и инновационные продукты. Новый мир – новые возможности – новый формат мероприятия.

Добро пожаловать в гости к Check Point!