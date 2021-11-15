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Dell приглашает на ежегодную конференцию Dell Technologies Forum 2021

Ключевое направление в современном мире — цифровая трансформация — кардинально изменяет бизнес: меняются задачи, стратегии, роли и уровень ответственности в технологических компаниях.

Цифровая трансформация — это вызов, ответ на который должна будет рано или поздно дать абсолютно каждая компания. Для успешной цифровизации бизнесу необходим надежный партнер, способный предоставить оптимальные аппаратные и программные решения.

Компания Dell Technologies не первый год занимается подготовкой инфраструктуры крупнейших компаний к решению существующих и будущих проблем. На всех этапах сотрудничества главная задача для нас — оказать поддержку в решении задач и устранить проблемы. В сотрудничестве с партнерами Dell помогает им внедрять новые информационные системы и технологии, позволяющие повысить эффективность, производительность и безопасность эксплуатируемых ИТ-ресурсов.

Например, работая над решением для современной отечественной сети центров обработки данных, Dell должна была обязательно предусмотреть такие характеристики как масштабируемость, адаптивность и простота. С помощью технологии интеллектуальной автоматизации SmartFabric удалось обеспечить повышение доступности, объединение распределенных ЦОДов и высокий уровень безопасности. Более того, использование сервисов SmartFabric позволяет настраивать сеть для серверов виртуализации самостоятельно, без помощи коллег из сетевого департамента и дополнительного ожидания, и повысить уровень автоматизации до 90%.

Еще одна технология, которую Dell предлагает клиентам — SDS PowerFlex. Партнер Dell, крупная компания, которая занимается облачными услугами, после внедрения этой технологии получила целый ряд преимуществ:

  • высокая производительность;
  • доступность, приближающаяся к 100%;
  • большая масштабируемость под различные задачи;
  • высокая утилизация систем, балансировка;
  • единая среда для управления;
  • низкая стоимость владения.

О том, как с помощью технологий Dell ваша компания сможет подготовиться к цифровой трансформации, вы сможете узнать в подробностях на событии года — Dell Technologies Forum 2021.

Зарегистрируйтесь уже сейчас, чтобы 30 ноября лично присоединиться к выступлениям экспертов и узнать все о новейших трендах в ИТ-отрасли. При регистрации предпочтительно указать корпоративную почту. По этому адресу почты Dell напомнит о мероприятии.

Ежегодная конференция Dell Technologies Forum 2021, объединившая опыт профессионалов со всего мира, пройдет в онлайн-формате, чтобы у вас была возможность участвовать, где бы вы ни находились, и вместе обсудить насущные вопросы трансформации бизнеса и успешной деятельности в цифровую эпоху. От центров обработки данных и облачных хранилищ до организации цифрового рабочего пространства, в котором можно работать откуда угодно, – присоединяйтесь к обсуждениям с докладчиками из разных стран и континентов, чтобы получить представление о новых возможностях и экономии за счет работы из любой точки мира. Ждем вас на Dell Technologies Forum 2021!

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Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021