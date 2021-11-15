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«ЛАНИТ - Би Пи Эм» проведет вебинар «Подготовка к старту проекта: устраняем ключевые риски»

«ЛАНИТ - Би Пи Эм» (входит в группу ЛАНИТ), эксперт в области анализа, интеллектуальной автоматизации и трансформации корпоративных бизнес-процессов, 18 ноября 2021 г. проведет вебинар «Подготовка к старту проекта: устраняем ключевые риски».

Вебинар будет полезен бизнес-партнерам, ИТ-директорам, владельцам сложных цифровых продуктов, руководителям проектов от ИТ и бизнеса, директорам по развитию ИТ и цифровой трансформации из различных сфер, перед которыми стоит задача оперативного старта инициативы или длительного ИТ-проекта.

На вебинаре Игорь Ермаченков, старший бизнес-партнер «ЛАНИТ - Би Пи Эм», поделится своим опытом запуска 50+ крупных проектов, расскажет о том, какие подходы лучше всего работают на старте проекта, и поможет разобраться в том, как защитить инициативу перед руководством и избежать основных рисков.

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Вебинар «Подготовка к старту проекта: устраняем ключевые риски»

Участники вебинара узнают:

как планировать работу в условиях высокой неопределенности и какие инструменты для этого существуют;

как выявить и устранить ключевые риски на старте ИТ-проекта;

как минимизировать личные риски хода проекта (недостижение результата, срыв сроков, недостаток бюджета и т.д.);

как успешно защитить инициативу перед руководством.

Также все участники вебинара получат детальный шаблон RFP на создание ИТ-системы. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно здесь. Начало 18 ноября 2021 г. в 11:00.

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