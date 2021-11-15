Платформа Crafttalk зарегистрирована в белорусском реестре компьютерных программ

Crafttalk, создатель ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, объявила об официальном включении своего решения в национальный реестр компьютерных программ Республики Беларусь.

Свидетельство о регистрации программной платформы Crafttalk версии 4.0 было выдано Национальным центром интеллектуальной собственности республики в конце октября 2021 г.

«Мы развиваем свою международную активность, и рынок Беларуси является важным для нас в силу своей близости и схожих культурных и языковых особенностей. Местным партнерам и заказчикам мы можем предложить весь опыт и наработки, которыми обладает команда Crafttalk в России. В прошлом году наша платформа была внедрена в крупном государственном банка, ретейл-сети и крупнейшей сети авторизованных сервисных центров мобильной техники в Республике Беларусь», – сказал Михаил Харитонов, директор по развитию компании Crafttalk.

Регистрация платформы Crafttalk как объекта интеллектуальной собственности в странах присутствия – важное направление работы, отмечают в компании. Программа также зарегистрирована в российском реестре отечественного ПО, что позволяет компании работать на отечественном рынке с госпредприятиями.