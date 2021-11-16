Softline оснастила Кванториум в Новоуральске

Команда Softline произвела поставку оборудования для Кванториума в г. Новоуральске (Свердловская область), а также провела пусконаладочные работы и обучила педагогов и инженеров детского технопарка работе с новыми современными устройствами. Среди поставленного оборудования – станки для прототипирования, учебная ячейка на базе промышленного робота, программное обеспечение и печатная техника, в том числе 3D принтеры. Благодаря высокотехнологичному оборудованию, школьники 11-18 лет смогут осваивать актуальные в регионе научно-исследовательские и инженерно-технические специальности в рамках современной инновационной площадки.

Кванториум – это площадка дополнительного образования, созданная для содействия ускоренному естественно-научному и техническому развитию детей, а также реализации научно-технического потенциала российской молодежи. На базе Кванториумов с помощью специализированного программного обеспечения и оборудования школьники разрабатывают, изобретают и тестируют новые решения. Создание детских технопарков курирует ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования», а с 2018 г. направление реализуется в рамках национального проекта «Образование».

Детский технопарк в Новоуральске был создан на базе Станции юных техников, он стал пятым в области, но первым среди муниципальных технопарков. Кванториум, который начал свою работу год назад, реализует 4 профильных образовательных направления – ИТ-квантум; виртуальная и дополненная реальность (VR/AR-квантум); промышленная робототехника (промробоквантум) и Хайтек – совмещенный квантум и высокотехнологичная лаборатория, на базе которой ребята материализуют результаты проектной деятельности и учатся работать с 3D-принтерами и лазерными станками. Эксперты глобального провайдера Softline помогли специалистам кванториума выбрать оптимальное оборудование для обучения в промробоквантуме и в лаборатории Хайтек.

С момента открытия первого Кванториума в РФ в 2016 г. компания Softline принимала участие в организации высокотехнологичного образовательного процесса для более чем 15 детских технопарков по всей стране. Некоторые из них были оснащены «под ключ»: команда провайдера обеспечивала весь комплекс работ – от разработки концепции каждого технопарка до их запуска и сервисного обслуживания.

«За все время нашей работы мы приобрели достаточный опыт в создании таких материально-технических условий, в которых бы ученикам технопарков было бы интересно и легко развивать изобретательское и креативное мышление. Для Хайтек-лаборатории на базе Кванториума Новоуральска команда Softline поставила различные станки – фрезерные, токарные, сверлильные, для заточки сверл и т.д. С помощью этих устройств, а также 3D принтеров ребята вырезают заготовки из металла и изготавливают прототипы, которые в дальнейшем могут применяться в конструировании. А на учебной ячейке на базе промышленного робота-манипулятора KUKA обучающиеся будут изучать основы робототехники, базовые принципы построения робототехнических комплексов и программирования роботов, а также их промышленного применения. Обучаясь программированию таких устройств, школьники смогут моделировать работу конвейерной ленты в реальном производстве, а в будущем – создавать подобные линии», – сказал Виталий Гаврицков, руководитель направления департамента комплексных проектов Softline.