В Москве пройдет бесплатный онлайн-интенсив по цифровизации бизнеса

Многоуровневое обучение для предпринимателей, посвященное цифровизации, проведут на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru. Оно начнется 17 ноября 2021 г. с онлайн-форума «Цифровизация бизнеса: запуск, развитие, трансформация». Продолжат его тематические вебинары, которые стартуют 22 ноября 2021 г., сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Программа подготовлена совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«Цифровизация бизнеса сегодня охватывает сразу несколько направлений: создание сайтов и приложений, внедрение электронного документооборота, использование онлайн-каналов в продвижении и коммуникации с клиентами. Узнать о новых ИТ-инструментах и современных решениях для развития своего дела поможет онлайн-интенсив. Он подойдет как для начинающих, так и для действующих предпринимателей. Все мероприятия бесплатные», — отметила Наталья Сергунина.

Участники онлайн-форума «Цифровизация бизнеса: запуск, развитие, трансформация» познакомятся с практическими кейсами и трендами, а также мерами поддержки малого и среднего бизнеса в столице. Присоединиться к мероприятию можно после предварительной регистрации на столичном портале для малого бизнеса.

«Новый образовательный проект поможет предпринимателям оперативно решать ежедневные вопросы, повысит их конкурентные преимущества», — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Участников онлайн-форума ждет три тематических сессии. Темой первой — «Цифровизация бизнеса — миф или реальность?» — станут тренды и перспективы цифровизации, автоматизация процессов подбора и обучения персонала. Спикеры расскажут, как использование цифровых технологий в рекрутинге поможет собрать сильную команду.

Сессия «Эффективные digital-решения и инструменты для бизнеса» поможет разобраться, как использовать современные ИТ-инструменты, чтобы сократить издержки и повысить конкурентоспособность. Завершится форум сессией «Меры стимулирования цифровой трансформации компаний». Ее участники узнают о мерах финансовой поддержки, например о льготных кредитах на внедрение ИТ-решений и других.

Обучение продолжит онлайн-курс «Цифровизация бизнеса». Он стартует 22 ноября 2021 г. и будет состоять из трех вебинаров. На них пойдет речь о возможностях CRM-систем (систем управления взаимоотношениями с клиентами), способах цифровизации бухучета и управления персоналом. Зарегистрироваться можно на столичном портале для малого бизнеса.