Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: продажи сетевых и беспроводных зарядных устройств в России выросли на 45%

Группа «М.видео-Эльдорадо» зафиксировала повышенный интерес к сетевым и беспроводным зарядным устройствам на фоне возросшей частоты использования смартфонов, популярности флагманов и упрощения комплектации производителями устройств. За девять месяцев 2021 г. на российском рынке совокупные продажи таких аксессуаров составили чуть менее 5 млн штук и более 6 млрд руб., что соответственно больше на 45% и в 2,3 раза, чем годом ранее. Зарядное устройство приобретают почти к каждому четвёртому смартфону. В «М.видео-Эльдорадо» совокупные продажи аксессуаров увеличились в 3,2 раза в штуках и в 3,8 раз в деньгах.

По оценке ритейлера, продажи сетевых зарядных устройств в России за 9 месяцев текущего года достигли порядка 4,5 млн устройств и 5 млрд руб., что больше год к году почти на 50% в количественном выражении и 2,5 раза в деньгах. Средний чек составил 1,1 тыс. руб. Растёт популярность адаптеров питания стоимостью более 1,5 тыс. с мощностью от 18 Вт, включая модели для быстрого «умного» пополнения энергии гаджета.

Спрос на беспроводные зарядные аксессуары, поддерживающие стандарт Qi, в этом году вырос на треть в штуках и на 90% в деньгах до более чем 350 тыс. устройств и 1,2 млрд руб. Средняя стоимость такого аксессуара составляет чуть более 3 тыс. рублей.

Российский рынок смартфонов в январе-сентябре 2021 г. в натуральном выражении составил порядка 21,5 млн устройств. Таким образом, почти к каждому четвёртому девайсу покупают зарядное устройство. Наиболее высокую позитивную динамику в текущем году демонстрируют смартфоны стоимостью от 50 тыс. руб. Интерес к флагманам вызван желанием пользоваться 2-3 года одним устройством с максимальным набором технических функций.

Штучные продажи смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки (стандарт Qi) в текущем году в России увеличились на 80%, а доля таких устройств достигла порядка 17%, что составляет более 3,6 млн штук (в прошлом году доля составляла порядка 10%). В продажах «М.видео-Эльдорадо» смартфоны, поддерживающие беспроводную зарядку, заняли более 28% в штуках, что выше рыночных показателей более чем в 1,5 раза.

Руководитель департамента «Аксессуары цифровой техники» группы «М.видео-Эльдорадо» Екатерина Дитяткина сказала: «Повышенный интерес к сетевым зарядным устройствам связан с желанием у пользователей смартфонов в более мощном аксессуаре, который поможет зарядить девайс быстрее, чем обычно, также есть в потребность в дополнительном аксессуаре для других членов семьи или ещё одном устройстве, например, на работе или учёбе. Влияет и отказ некоторых производителей от адаптеров в комплекте к ряду мощных флагманов. На популярность беспроводных устройств влияет расширение ассортимента и общий тренд в электронике по отказу потребителей от проводов. Они позволяют оптимизировать пространство, не зависеть от проводов или разъёмов, удобны в пользовании и хранении. Растёт на рынке и проникновение смартфонов с возможностью беспроводной зарядки, а также девайсов с функцией быстрой зарядки. В «М.видео» и «Эльдорадо» покупатели найдут несколько сотен зарядных устройств разных форм-факторов под любой бюджет, а старые нерабочие аксессуары при необходимости можно сдать на экологичную переработку».