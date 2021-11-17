Бум искусственного интеллекта в России: более 200 проектов соревновались на конкурсе «Умник»

«Эр-телеком холдинг» («Дом.ру» и «Дом.ру бизнес») совместно с Фондом содействия инновациям подвел итоги конкурса «Умник – Искусственный интеллект». Финал состоялся на базе технопарка в сфере высоких технологий Morion Digital в Перми.

Прием заявок на участие был открыт 16 сентября 2021 г. Конкурс проводился по трем направлениям: искусственный интеллект, большие данные и машинное обучение в области телекоммуникаций, промышленности, энергетики, информационной безопасности, экологии и др. Основные критерии для отбора – новизна проекта и его актуальность, а также перспективы коммерческой реализации.

В полуфинал вошли 204 проекта из 85 учебных заведений страны. Всего участниками конкурса стали ребята из 37 регионов России. Самый большой интерес проявили конкурсанты из Москвы (22 проекта) и Пермского края (24 проекта). С небольшим отрывом от лидеров идут участники из Санкт-Петербурга – 14 проектов, Башкортостан представил 13 проектов, Красноярский край – 12, Челябинская область – 11 и 8 заявок было принято из Саратовской области.

В финал вышли 49 проектов, предложенные представителями 21 региона страны. Именно между ними развернулась борьба за главный приз – грант в размере 500 тыс. руб. от Фонда содействия инновациям и софинансирование 200 тыс. руб. от «Эр-телеком холдинга».

Для получения гранта и софинансирования членами экспертной комиссии были рекомендованы 11 проектов, среди которых ИТ-система оценки древесины на базе машинного обучения, программное обеспечение для защиты учетных записей пользователей, энергоэффективная система управления частотным электроприводом с бездатчиковым управлением, герметичная акустическая сенсорная приборная панель, программная система автоматизированного обучения моделей машинного обучения для визуального контроля качества, система распознавания клеток крови, интеллектуальный комплекс анализа минерального сырья, комплекс для оценки экстерьера крупного рогатого скота система голосового ввода математических выражений, система контроля физико-химических параметров почвы и система замены голоса робота на произвольный.

Имена победителей Фонд содействия инновациям объявит в конце ноября 2021 г.

«Ключевую позицию в стратегии любой компании сейчас занимает развитие продуктов и решений на базе искусственного интеллекта. И это невозможно сделать без новых идей, проектов, технологий, а также привлечения молодых квалифицированных кадров. В команде «ЭР-Телеком» есть много возможностей для талантливых разработчиков и всех тех, кто хочет участвовать в цифровом развитии страны. Поэтому мы всегда и с большим удовольствием инициируем и развиваем подобные проекты», – отметил Денис Реймер, директор по продуктам b2b и инновациям «Эр-телеком холдинг».

«Искусственный интеллект становится сквозной технологией, развивающей и направления работы с большими данными, и цифровизацию производства, и интернет вещей, и многие другие. Мы видим, как востребованы квалифицированные кадры и новые проекты в этой области. Радует, что так много молодых умов уже готовы работать в этой области, уверен, что взаимодействие с фондом и холдингом «Эр-телеком» даст им ускоренный рост», – отметил Оскар Ягафаров, директор технопарка Morion Digital.