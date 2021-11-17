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Выручка «Эр-телекома» увеличилась на 25% и превысила 48 млрд рублей

«Эр-телеком холдинг» («Дом.ru», «Дом.ru бизнес») объявил консолидированные финансовые результаты (неаудированные) по МСФО за девять месяцев 2021 г.

Консолидированная выручка холдинга увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 48,003 млрд руб.

Показатель OIBDA составил 20,497 млрд руб. Рентабельность OIBDA составила 43%.

Чистая прибыль составила 6,293 млрд руб., увеличившись на 105% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

CAPEX увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 9,924 млрд руб.

Чистый долг на 30 сентября 2021 г. составил 75,401 млрд руб. или 2,8 показателя «Чистый долг/ OIBDA LTM».

Чистый долг (с учетом обязательств по аренде) на 30 сентября 2021 г. составил 82,497 млрд руб. или 3,1x показателя «Чистый долг (с учетом обязательств по аренде)/ OIBDA LTM».

Выручка B2B увеличилась на 60% по сравнению с предыдущим периодом и составила 26,091 млрд. руб. Выручка B2C снизилась на 1% до 21,912 млрд руб.

Андрей Кузяев, президент «Эр-телеком холдинга», сказал: «В соответствии со стратегией компании В2В-сегмент является ключевым фактором роста. Мы наращиваем инвестиции в инфраструктуру для обеспечения нашего устойчивого технологического лидерства. Уверен, что, начиная с IV квартала 2021 г., и в целом за год мы покажем рост в сегменте В2С».

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