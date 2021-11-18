Эксперты MANGO OFFICE выступили на CNews FORUM

О повышении доверия к облачным услугам со стороны крупного заказчика, о политике оптимизации затрат на телеком-инфраструктуру и о том, в каких компаниях гибридные форматы становятся популярной моделью ИТ-архитектуры – эти и другие вопросы раскрыли эксперты Mango Office на конференции «CNews FORUM. Информационные технологии завтра».

Алексей Лагутин, руководитель направления проектного внедрения MANGO OFFICE, разработчика программного обеспечения и сервисов для бизнес-коммуникаций, выступил с темой «Безопасная облачная оптимизация телекоммуникационной инфраструктуры предприятия». Он рассказал о том, как организации с наиболее высокими требованиями к безопасности данных, используя технологию гибридного облака, могут выстроить ИТ-инфраструктуру в соответствии с принятыми у себя стандартами защиты информации.

«Сегодня мы отмечаем интенсивный рост спроса от крупного бизнеса на защищенную облачную модель, когда конфиденциальная информация заказчика хранится на собственных серверах компании, а обрабатывается приложениями облачной АТС, работающими на серверах поставщика услуги, – отметил Алексей Лагутин. – Комбинированная модель построения ИТ-инфраструктуры наиболее актуальна для госсектора, финансовых и банковских учреждений и медицинских организаций».

Напомним, что при использовании гибридного облака MANGO OFFICE организации могут пользоваться такими инструментами, как статистика звонков, бизнес-аналитика, распознавание речи и другими. Звонки между сотрудниками могут не покидать корпоративную сеть заказчика, а звонки, проходящие через интернет, будут защищены современными протоколами шифрования.