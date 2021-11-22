«Информзащита» и EveryTag заключили партнерское соглашение

Российский системный интегратор «Информзащита» заключил партнерское соглашение с разработчиком в области информационной безопасности EveryTag. Расширив портфель за счет продуктов EveryTag, «Информзащита» предлагает заказчикам решения, которые позволяют контролировать возможные утечки ценной информации: корпоративных документов, персональных данных, коммерческой тайны, уникальных разработок и другой конфиденциальной информации. В случае утечки документов система поможет выявить ее источник даже по фрагменту скомпрометированного текста.

Сегодня тема кибербезопасности как никогда актуальна. Личные данные пользователей регулярно попадают к хакерам, после чего становятся объектами продажи. Причем от утечки персональной информации не в полной мере защищены даже крупные компании.

Нередко документы с конфиденциальными данными находят прямо на свалках. Такое происходит, когда сотрудник какого-либо ведомства не использует средство для утилизации бумаг и просто выбрасывает их. Кроме того, зачастую причиной утечки становятся неверно направленные электронные письма, в которых может содержаться особо важная информация. Для дополнительной защиты от подобных случаев предлагается использовать технологии EveryTag Print и EveryTag Exchange.

«Число инсайдерских утечек конфиденциальных документов увеличивается с каждым годом, подвергая компании разноплановым корпоративным рискам. Мы надеемся, что решения на базе технологии EveryTag, предлагаемые при партнерской поддержке «Информзащиты», смогут сократить число потенциальных утечек и усилить уровень информационной безопасности в организациях», – сказала Юлия Демчук, руководитель отдела маркетинга EveryTag.

«Мы объективно оцениваем риски кибератак в современном мире. Компания стремится обеспечить своих заказчиков высокотехнологичными решениями в области информационной безопасности, позволяющими предотвращать утечки информации, которые способны нанести финансовый или репутационный ущерб предприятиям», – отметил директор по маркетингу «Информзащиты» Алексей Сова.

Соглашение предполагает работу с компаниями любого масштаба, в том числе с российскими организациями из сферы инвестиций, добычи и транспортировки полезных ископаемых, консалтинга.