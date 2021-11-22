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Старший вице-президент ВТБ стал лауреатом премии CDO/CDTO Award

Руководитель департамента управления и координации технологических изменений, старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов стал победителем премии CDO/CDTO Award в области цифровой трансформации финансовых услуг.

В 2019 году в ВТБ была создана высокопрофессиональная команда, которая реализует масштабную технологическую трансформацию. С момента вступления Сергея Безбогова в должность управленческая ИТ-команда банка была обновлена более чем на половину, был реализован комплекс мероприятий, который заложил фундамент цифровых изменений в банке и позволил в сжатые сроки добиться значимых количественных и качественных результатов.

«Цель технологической трансформации ВТБ — возможность предоставлять клиентам 100% доступность финансовых услуг онлайн и создавать максимально удобные и доступные продукты и сервисы для клиентов. Для реализации этих задач мы создали и эффективную структуру управления изменениями: ушли от долгосрочного планирования и сфокусировались на ежемесячных релизах. А кроме того — пересмотрели ИТ-ландшафт банка и начали переход на новую микросервисную архитектуру. Я бы хотел поблагодарить жюри за высокую оценку работы нашей команды», — подчеркнул руководитель департамента управления и координации технологических изменений, старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

В рамках технологической трансформации ВТБ ускорил внедрение продуктов и сервисов для клиентов, создал технологические платформы, которые, в том числе, являются основой для развития открытой экосистемы банка.

Одним из самых ярких и выделяющихся масштабом событий стало создание омниканальной платформы, позволяющей обеспечить единый бесшовный пользовательский опыт взаимодействия с продуктами и сервисами для клиентов ВТБ. Она даёт возможность начать операцию в одном канале и продолжить «с того же места» в другом, а также значительно ускорить вывод на рынок продуктов и сервисов банка одновременно во всех каналах.

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