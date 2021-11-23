Коворкинг Collider перезапускается как комьюнити tech-предпринимателей

Егор Егерев, CEO Ticketscloud, и Ольга Гедевская, ex-CEO Timepad, анонсировали создание на базе коворкинга Collider сообщества технологических предпринимателей и команд. Проект объединит резидентов в peer-to-peer комьюнити, способствующее их развитию и росту бизнес-проектов. Инвестором выступил Сергей Солонин, основатель Qiwi и бизнес-ангел. Сумму инвестиций стороны не раскрывают. Выручка за период со II квартала 2021 г. – 38 млн. руб. Среди резидентов Collider – Евгений Лисовский, ex-CEO Maps.me, Максим Фирсов, основатель Foodfox и ex-CEO Яндекс.Еда, Qmarketing agency.

«Collider будет представлять из себя что-то среднее между акселератором, венчурным фондом и комьюнити. Предприниматели из России запускают все больше ярких проектов по всему миру. Наше сообщество станет стартовой площадкой, где они смогут обкатать идеи, получить обратную связь и советы от таких же фаундеров. Я сам много раз сталкивался с ситуациями в бизнесе, кажущимися запутанными и сложными, но находился предприниматель, который имел опыт решения подобных задач. Именно такая помощь – одна из главных ценностей нашего комьюнити», – сказал Егор Егерев, управляющий партнер Collider.

Попадание к комьюнити будет строиться по принципу закрытого клуба. Желающий стать резидентом должен подать заявку на сайте, а затем пообщаться с Ольгой и Егором – рассказать о своем проекте, опыте и целях. Если интересы потенциального члена сообщества и комьюнити Collider совпадают, назначается знакомство с резидентами. По итогам этой встречи именно резиденты принимают решение о вхождении или отказе.

«Мы не планируем конкурировать с существующими бизнес-комьюнити, мы собираемся их «приземлять». На сегодняшний день сообщества предпринимателей существуют либо в онлайне, либо как временные кэмпы. У нас же есть физическое пространство, куда можно прийти поработать, назначить встречу и выступить перед другими резидентами», – отметила Ольга Гедевская, CEO Collider.

Кроме офлайн присутствия, Collider встраивает механики взаимодействия в свое мобильное приложение, одновременно уже запустив random coffee, ботов в telegram по сбору актуальных вопросов фаундеров. Взаимодействие подразумевает и подписную модель, не связанную с рабочими местами. Таким образом, если предстоит пережить еще один локдаун, сообщество сможет, с одной стороны сохранить резидентов, а с другой не отказаться от идеи коммьюнити и своих ценностей.

«В следующем году мы планируем запускать pre-seed фонд, сформированный из дохода коворкинга и наших подписных сервисов. Кроме того собираемся привлекать инвесторов. Так мы хотим поддержать наиболее интересные проекты резидентов, – прогнозирует Егор Егерев. – Но уже сейчас мы предоставляем достаточно инструментов, которые помогут предпринимателям выйти на новый уровень, найти сотрудников и единомышленников».